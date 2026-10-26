TPHCM mở rộng không gian phát triển công nghiệp thế hệ mới

Ngày 26-10, tại TPHCM, Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub chủ trì, phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NACENTECH), Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM (HCMC C4IR) tổ chức Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026 (Open Innovation Day 2026). Với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của thành phố, nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính. TPHCM đang hoàn thiện quy hoạch tổng thể, dự kiến trình và ban hành trong tháng 11-2026. Trong đó, công nghiệp công nghệ cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu.

Theo đồng chí Trương Minh Huy Vũ, nền tảng phát triển công nghiệp mới của thành phố được hình thành từ quá trình xây dựng Khu Công nghệ cao, hơn 20 năm phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, cùng hơn 80 trường đại học và trên 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ.

Các đại biểu tham dự Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026, chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, tại Thiskyhall Sala sáng 26-10. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Việc sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở thêm không gian phát triển công nghiệp, góp phần khắc phục hạn chế về quỹ đất và chi phí đầu tư tại khu vực đô thị trung tâm. Theo định hướng quy hoạch, quỹ đất công nghiệp quy mô lớn sẽ tập trung tại Bắc Tân Uyên và Châu Đức. Thành phố ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao và 11 khu công nghệ số.

TPHCM cũng định hướng phát triển năng lượng mặt trời tại Bắc Tân Uyên, hình thành trung tâm năng lượng tại Châu Đức gắn với điện gió ngoài khơi. Nguồn lực đầu tư hạ tầng được huy động từ ngân sách, hợp tác công tư và khu vực tư nhân nhằm đón các dự án công nghệ mới.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2026. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Bên cạnh hạ tầng, thành phố tập trung thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thương mại hóa công nghệ. Theo đồng chí Trương Minh Huy Vũ, HĐND TPHCM đã ban hành 6 nghị quyết nhằm tăng cường liên kết giữa nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp. Thành phố cũng thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn 500 tỷ đồng, tiếp tục nghiên cứu nâng quy mô vốn và mở rộng hỗ trợ ươm tạo công nghệ.

Các đại biểu tham dự Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026, chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, tại Thiskyhall Sala sáng 26-10. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Bà Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub, cho biết trung tâm lấy nhu cầu doanh nghiệp và thị trường làm trọng tâm để kết nối nghiên cứu với sản xuất. Đến nay, SoiHub đã kết nối, hợp tác phát triển 50 công nghệ trong nước và quốc tế, tiếp nhận 15 đơn đặt hàng từ thị trường và thiết lập 20 thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Bà Bùi Thanh Hằng Giám đốc dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở SoiHub phát biểu chào mừng. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Theo bà Bùi Thanh Hằng, xây dựng thành phố công nghiệp thế hệ mới không chỉ cần hạ tầng mà còn đòi hỏi năng lực làm chủ công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và sự kết nối giữa nghiên cứu với thị trường. SoiHub đang thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế tầm thấp, công nghiệp chế tạo và vật liệu mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.