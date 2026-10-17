TPHCM mở rộng hợp tác kinh tế và quản trị đô thị với Slovakia

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Hợp tác kinh tế, quản trị đô thị

Tại TP Košice, đoàn có buổi làm việc với Thị trưởng TP Košice Jaroslav Polaček. Buổi làm việc có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Slovakia Richard Raši.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Slovakia Richard Raši (bìa trái) đến dự buổi làm việc. Ảnh: MINH QUẾ

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã trao đổi với Thị trưởng Jaroslav Polaček nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và TP Košice.

Nhân chuyến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thay mặt đoàn công tác ký vào sổ lưu niệm của thành phố, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Richard Raši và Thị trưởng Jaroslav Polaček.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ký vào sổ lưu niệm của TP Košice. Ảnh: MINH QUẾ

Năm 2026 đánh dấu mốc tròn 10 năm TPHCM và TP Košice thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khẳng định, chuyến thăm và làm việc lần này là dịp để hai bên củng cố nền tảng quan hệ hợp tác và tìm hiểu những hướng đi mới, tạo thêm động lực để hợp tác ngày càng thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Slovakia Richard Raši cùng Đoàn đại biểu TPHCM và Thị trưởng TP Košice Jaroslav Polaček chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: MINH QUẾ

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung gắn với nhu cầu phát triển của hai thành phố như: quản trị đô thị, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và chuyển đổi xanh. Đây là nền tảng để các cơ quan, trường đại học và doanh nghiệp hai địa phương gia tăng kết nối, từng bước hình thành những hoạt động hợp tác cụ thể.

Tiếp tục chuyến công tác tại Slovakia, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Slovakia Vladimir Simonak, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa TPHCM và Slovakia.

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Slovakia Vladimir Simonak. Ảnh: MINH QUẾ

Khẳng định vai trò của Ngài Vladimir Simonak trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Slovakia, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng Quốc vụ khanh sẽ tiếp tục quan tâm, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Slovakia và TPHCM, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nêu rõ, thành phố sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Slovakia tìm hiểu cơ hội đầu tư; đồng thời mong muốn Slovakia phát huy vai trò cầu nối giúp doanh nghiệp TPHCM tiếp cận thị trường và chuỗi cung ứng châu Âu.

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Slovakia Vladimir Simonak. Ảnh: MINH QUẾ

Trong đó, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, nhất là trong công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh; gắn nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia chuỗi giá trị công nghệ của hai bên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng quà lưu niệm đến Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Slovakia Vladimir Simonak. Ảnh: MINH QUẾ

TPHCM đang phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế và hệ thống cảng biển, logistics quy mô lớn, hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ kết nối các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư Slovakia quan tâm đến các lĩnh vực này, hướng tới khai thác vai trò của TPHCM như một đầu mối kết nối với ASEAN và Slovakia như cửa ngõ tiếp cận thị trường Trung - Đông Âu.

Mở rộng hợp tác giữa TPHCM và Vùng Bratislava

Tại Văn phòng Vùng Bratislava (Cộng hòa Slovakia), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã trao đổi với Chủ tịch Vùng Bratislava Juraj Droba về việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương.

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Chủ tịch Vùng Bratislava Juraj Droba. Ảnh: MINH QUẾ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khẳng định, thành phố luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương và đối tác Slovakia. Trên tinh thần đó, TPHCM mong muốn Ngài Juraj Droba tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Slovakia nói chung và TPHCM với các đối tác Slovakia nói riêng.

Hai bên thống nhất đề xuất tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực: quản trị và phát triển vùng; giao thông và phát triển bền vững; khoa học - công nghệ và đào tạo; giao lưu nhân dân… Chủ tịch Vùng Bratislava Juraj Droba cũng đề xuất ký kết nghĩa giữa các trường học của TPHCM và Vùng Bratislava.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Chủ tịch Vùng Bratislava Juraj Droba trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: MINH QUẾ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, với nền tảng hữu nghị truyền thống giữa hai nước cùng động lực mới từ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Slovakia, hợp tác giữa TPHCM và Vùng Bratislava có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quà lưu niệm đến Chủ tịch Vùng Bratislava Juraj Droba. Ảnh: MINH QUẾ

Vùng Bratislava là địa phương có trình độ phát triển kinh tế cao nhất, đóng vai trò trung tâm tài chính, công nghiệp, thương mại và dịch vụ của Cộng hòa Slovakia. Trung tâm hành chính của vùng là TP Bratislava - Thủ đô Cộng hòa Slovakia.

Tại Văn phòng Chính phủ Slovakia, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã làm việc với Tổng Giám đốc Ban An ninh Nhà nước và Phòng chống tham nhũng Andrea Pobocik (Văn phòng Chính phủ Slovakia).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Ban An ninh Nhà nước và Phòng chống tham nhũng Andrea Pobocik. Ảnh: MINH QUẾ

Đánh giá cao kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chính sách phòng ngừa tham nhũng của Slovakia, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tin tưởng hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác chuyên môn phù hợp, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Slovakia.

Nội dung hợp tác tập trung việc trao đổi kinh nghiệm tham mưu, điều phối chính sách phòng ngừa tham nhũng; xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ, quản lý nguy cơ tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ sai phạm; chia sẻ các mô hình, cách làm hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM gửi lời thăm hỏi tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tin tưởng Đại sứ quán tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các địa phương, đối tác Slovakia; khẳng định TPHCM sẵn sàng là hậu phương vững chắc ủng hộ Đại sứ quán hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao phó.

Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia. Ảnh: MINH QUẾ

Khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực lớn cho sự phát triển của TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM mong muốn Đại sứ quán tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan sở tại để hỗ trợ kiều bào hòa nhập tốt, đồng thời giữ gìn kết nối với quê hương, góp phần tích cực xây dựng tình hữu nghị và quan hệ hợp tác Việt Nam - Slovakia.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục và công nghệ Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Slovakia, Đoàn đại biểu TPHCM đã làm việc với lãnh đạo Thung lũng Công nghệ Košice (IT Valley) và Trường Đại học Kỹ thuật Košice (TUKE).

Đoàn đại biểu TPHCM đến làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Košice

Trường Đại học Kỹ thuật Košice có thế mạnh đào tạo về cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng, khai khoáng, vật liệu và hàng không; sở hữu các nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu về trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự chủ, kỹ thuật y sinh và thiết bị cấy ghép in 3D. Trường có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ cho các đối tác. Hiện, nhà trường tham gia dự án Digital Move về chuyển đổi số trong giáo dục đại học với một số đối tác tại Việt Nam, trong đó có Đại học Kinh tế TPHCM.