Theo đó, ngoài các công trình được miễn GPXD theo khoản 2, Điều 43 Luật Xây dựng năm 2025, TPHCM bổ sung một số nhóm công trình được miễn GPXD.

Cụ thể, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố có quy mô dưới 7 tầng, tính từ cao độ mặt đất đặt công trình, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 sẽ được miễn GPXD nếu thuộc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Quyết định cũng quy định miễn GPXD đối với công trình tạm không dựa trên quy hoạch theo điểm c, khoản 2, Điều 14 Luật Phát triển đô thị. Tiêu chí, điều kiện, thời hạn tồn tại, quản lý, khai thác, tháo dỡ, di dời và hoàn trả mặt bằng đối với công trình tạm được thực hiện theo quyết định của UBND TPHCM và quy định của pháp luật.

Các công trình trụ sạc, tủ đổi pin được lắp đặt trên đất phi nông nghiệp, đất do Nhà nước quản lý, trừ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, cũng được miễn GPXD. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải bảo đảm việc lắp đặt tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.