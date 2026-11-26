Theo quyết định vừa được UBND TPHCM ban hành, nhà ở riêng lẻ đáp ứng cả hai điều kiện về số tầng và diện tích sàn được miễn giấy phép xây dựng nếu nằm trong khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Điểm mới là diện miễn giấy phép được mở rộng sang các khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, với các điều kiện nêu trên. Theo quy định hiện hành, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, có tổng diện tích sàn dưới 500m² chỉ được miễn giấy phép nếu nằm ngoài các khu vực thuộc diện loại trừ, như khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung hoặc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Nếu chủ đầu tư vẫn có nhu cầu xin giấy phép xây dựng, UBND xã, phường, đặc khu hoặc Sở Xây dựng sẽ thực hiện cấp phép theo thẩm quyền.

Ngoài nhà ở riêng lẻ, thành phố cũng miễn giấy phép xây dựng đối với công trình tạm không dựa trên quy hoạch và trụ sạc, tủ đổi pin lắp đặt trên đất phi nông nghiệp hoặc đất do Nhà nước quản lý, trừ đất quốc phòng, an ninh. Các công trình này phải đáp ứng quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Công trình thuộc diện miễn giấy phép vẫn phải tuân thủ các quy định về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy, chữa cháy, môi trường và hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo khởi công đến UBND cấp xã nơi xây dựng. Nếu công trình nằm trên địa bàn hai xã, phường, chủ đầu tư phải thông báo cho cả hai địa phương.