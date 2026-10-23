TPHCM mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác Czech và Nga

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp ông Lukáš Kaucký, tân Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Tại buổi tiếp tân Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm ngoại giao phong phú, sự am hiểu cùng tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa TPHCM và các đối tác Czech nói riêng.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Cộng hòa Czech.

Với định hướng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh quốc tế, TPHCM đang tập trung phát huy lợi thế về công nghiệp, cảng biển, logistics và dịch vụ chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực giàu tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai bên trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm đến tân Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Lukáš Kaucký khẳng định quan hệ ngoại giao Czech - Việt Nam đang phát triển tốt đẹp. Đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Czech, Đại sứ nhấn mạnh đây là cầu nối quan trọng gắn kết nhân dân hai nước.

Theo Đại sứ, các doanh nghiệp Czech rất mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như tham gia sâu hơn vào thị trường đầy tiềm năng này.

Thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Andrej Babiš, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới, Đại sứ kỳ vọng sự kiện sẽ tạo đột phá mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa Czech với TPHCM nói riêng.

* Tại buổi tiếp tân Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM Mizonova Maria, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm ngoại giao, sự am hiểu và tình cảm gắn bó dành cho Việt Nam, tân Tổng Lãnh sự sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối, đưa quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các địa phương, đối tác Nga phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp tân Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM Mizonova Maria. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thành phố luôn dành vị trí quan trọng cho hợp tác với các đối tác Nga và mong muốn đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực Nga có thế mạnh như năng lượng, đường sắt, khoa học và công nghệ.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố, Tổng Lãnh sự Mizonova Maria khẳng định tầm quan trọng chiến lược của quan hệ song phương, nhấn mạnh TPHCM luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu của các địa phương Nga.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và tân Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tân Tổng Lãnh sự khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy kết nối các địa phương, doanh nghiệp Nga với TPHCM, để các chương trình hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tân Tổng Lãnh sự Mizonova Maria tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 11-2026 của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác cấp địa phương và triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.