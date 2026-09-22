TPHCM mở rộng cơ hội hợp tác với bang Tây Australia

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tiếp đoàn công tác của bang Tây Australia. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3-2024 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn và yêu cầu phát triển cao hơn. Trong quá trình đó, thành phố rất cần sự đồng hành của các đối tác như bang Tây Australia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tiếp ông Roger Cook MLA, Thủ hiến bang Tây Australia. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, thời gian tới, hai bên có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng; chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững; nông nghiệp và chuỗi cung ứng thực phẩm; du lịch và kết nối hàng không.

Đánh giá cao vị thế của TPHCM, ông Roger Cook MLA nhấn mạnh chuyến thăm, làm việc lần này là dịp để bang Tây Australia tăng cường quan hệ hợp tác với một trong những trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giới thiệu về tiềm năng của bang Tây Australia, ông Roger Cook MLA cho biết địa phương có thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, với trữ lượng lớn quặng sắt, dầu mỏ và khí đốt; đồng thời phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, logistics và chuỗi cung ứng.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác từ phía TPHCM, lãnh đạo bang Tây Australia khẳng định mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác, phát huy thế mạnh sẵn có, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của hai địa phương.