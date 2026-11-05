TPHCM mở rộng cơ hội đầu tư đón dòng vốn chiến lược từ doanh nghiệp Hàn Quốc

Ông Nguyễn Công Vinh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ITPC)

Ngày 5/11, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, sự kiện đối thoại thường niên được duy trì từ năm 2021, đến nay đã trở thành kênh trao đổi trực tiếp, thực chất nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng.

Hiện, TPHCM là nơi tập trung cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm việc và học tập lớn nhất cả nước, đồng thời có hơn 4.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và vươn lên thành siêu đô thị hiện đại tầm cỡ khu vực, thành phố đang phát huy tối đa đòn bẩy thể chế từ Luật Phát triển đô thị vừa chính thức có hiệu lực từ 1/10/2026.

Luật này trao cho thành phố những quyền hạn tự chủ mở rộng về tổ chức bộ máy, tài chính, quy hoạch và thu hút đầu tư, bao gồm cả cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới.

Qua đó, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đón dòng vốn chiến lược vào các ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và trung tâm tài chính quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM cho hay, bên cạnh việc thu hút dòng vốn mới, công tác hỗ trợ để các doanh nghiệp đang hiện diện yên tâm duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất chính là thông điệp thuyết phục nhất đối với các nhà đầu tư tiềm năng, góp phần tạo động lực để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Quang cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: ITPC).

Tại hội nghị ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có diện tích hơn 6.772km2, chiếm gần 1/4 quy mô kinh tế cả nước. Không chỉ mở rộng địa giới, thành phố hình thành không gian phát triển đa trung tâm, kết hợp thế mạnh về tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực trung tâm; công nghiệp, chế biến - chế tạo của khu vực phía Bắc; cảng biển, logistics, năng lượng và kinh tế biển của khu vực phía Đông Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM thu hút khoảng 17,8 tỉ USD/11 tỉ USD vốn FDI, đạt 162,4% kế hoạch năm, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Nhật cho hay, TPHCM hiện tập trung triển khai các định hướng phát triển lớn và kêu gọi đầu tư vào các nhóm dự án có khả năng tạo tác động lan tỏa.

Thành phố hiện có hơn 200 dự án kêu gọi đầu tư, thuộc 9 nhóm lĩnh vực, trong đó, nhấn mạnh 4 nhóm cơ hội phù hợp trực tiếp với thế mạnh của nhà đầu tư Hàn Quốc: Lĩnh vực điện tử, bán dẫn và công nghệ cao; khu công nghiệp thế hệ mới và công nghiệp hỗ trợ; hạ tầng giao thông đô thị và cảng biển; phát triển đô thị, nhà ở và dịch vụ.