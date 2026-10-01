TPHCM mở 'luồng xanh hành chính' để thúc đẩy kinh tế số

Theo ban tổ chức, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, trong đó KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực cốt lõi.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, kinh tế số vận hành dựa trên công nghệ số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo; qua đó tối ưu hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao dịch, phân phối. Trong khi đó, xã hội số hướng đến một xã hội văn minh, an toàn; người dân được trang bị kỹ năng số, có danh tính số và bình đẳng tiếp cận các dịch vụ công, dịch vụ xã hội thiết yếu trên môi trường mạng.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HCA chia sẻ tham luận. Ảnh: BÙI TUẤN

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin học TPHCM (HCA), cho biết, những năm gần đây, Chính phủ ngày càng quan tâm đến chuyển đổi số, từ hoàn thiện chính sách đến bố trí nguồn lực đầu tư. Cùng với đó, là sự phát triển các tổ chức cộng đồng đóng vai trò kết nối doanh nghiệp công nghệ, xây dựng và triển khai các giải pháp phù hợp, giúp doanh nghiệp, người dân từng bước tiếp cận, làm quen với chuyển đổi số.

Theo ông, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa còn e ngại chuyển đổi số do thiếu kinh nghiệm và chi phí đầu tư ban đầu tương đối cao. Do đó, chính quyền địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong dẫn dắt, kết nối doanh nghiệp với các đơn vị công nghệ, lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

“HCA sẽ tiếp tục đóng vai trò kết nối các doanh nghiệp công nghệ, hỗ trợ địa phương triển khai các giải pháp phù hợp, thông qua việc huy động chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm triển khai, tư vấn định hướng và hỗ trợ địa phương đánh giá các phương án trước khi ứng dụng vào thực tiễn”, ông Trần Anh Tuấn nói.

Ông Trần Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: BÙI TUẤN

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết, Thành phố cam kết hỗ trợ 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số và áp dụng Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành số (DBI). Đồng thời, tập trung mở rộng phủ sóng mạng 5G/6G, triển khai Đề án Bản sao số (Digital Twin), phổ cập kỹ năng số cho người dân thông qua phong trào Bình dân học vụ số…

“Sở KH-CN TPHCM đang tham mưu xây dựng Quy chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với các dịch vụ số và mô hình kinh doanh mới, đồng thời thiết lập “Luồng xanh hành chính” nhằm cắt giảm thủ tục, thu hút các dòng vốn đầu tư công nghệ cao. Các ý kiến, giải pháp đóng góp tại hội thảo sẽ được chắt lọc để hoàn thiện các cơ chế, chính sách trình Thường trực UBND TPHCM trong thời gian tới”, ông Trần Hữu Yên chia sẻ.

TS Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM chia sẻ. Ảnh: BÙI TUẤN

Chiều cùng ngày, Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) phối hợp Sở KH-CN TPHCM tổ chức hội thảo “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ cao - nâng tầm năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”. Hội thảo chia sẻ về cơ chế, chính sách phát triển cho nền kinh tế tầm thấp, định hướng thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) tại SHTP, giải pháp thu hút vốn đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp khởi nghiệp…