TPHCM mở kênh huy động vốn cho các dự án trọng điểm thông qua VIFC

Tuyến metro số 1 đi qua phường An Khánh, tạo động lực phát triển không gian đô thị mới của TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa các cơ chế huy động vốn theo Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, tạo cơ sở để thành phố tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Nghị quyết quy định các nội dung cốt lõi đối với việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình của thành phố tại VIFC. Theo đó, UBND TPHCM được phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC để huy động vốn nhằm triển khai các dự án trọng điểm của thành phố.

Các dự án trọng điểm phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục về đầu tư, bảo vệ môi trường và các điều kiện pháp lý khác theo quy định; ưu tiên dự án phát triển hạ tầng đô thị, công trình kết cấu hạ tầng hoặc công trình trọng điểm gắn với các tiêu chuẩn xanh, xã hội, bền vững và bảo vệ môi trường.

Việc phát hành trái phiếu phải bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với phương thức phát hành; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và người sở hữu trái phiếu….

Ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết Nghị quyết là cơ sở pháp lý để UBND TPHCM chuẩn bị đợt phát hành trái phiếu đầu tiên. Đây là đợt phát hành có nhiều thách thức nhưng mang ý nghĩa quan trọng, đặt nền tảng cho uy tín của thành phố trên thị trường vốn quốc tế, đồng thời mở đường cho các đợt phát hành tiếp theo và tạo cơ hội để doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại VIFC.

Để triển khai Nghị quyết này, thành phố dự kiến lựa chọn một số dự án tiên phong để phát hành trái phiếu tại VIFC trong giai đoạn đầu. VIFC và các đơn vị của thành phố đang phối hợp xây dựng danh mục các dự án khả thi, phù hợp với nhu cầu huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu này. Các đợt phát hành trái phiếu tại VIFC hướng tới các nhà đầu tư quốc tế và các thành viên của VIFC.