TPHCM mở kênh huy động vốn cho các dự án trọng điểm qua VIFC

Theo UBND TPHCM, giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu đầu tư công cấp thành phố ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi nguồn vốn ngân sách dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 31%.

Hiện thành phố có gần 100 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 1,5 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó là danh mục 90 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2026 - 2031, tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm, việc mở rộng các kênh huy động vốn trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng và giảm áp lực lên ngân sách.

Nghị quyết vừa được HĐND Thành phố thông qua là bước cụ thể hóa cơ chế huy động vốn theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Theo đó, UBND TPHCM được phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC tại Việt Nam để huy động vốn triển khai các dự án trọng điểm. Thành phố ưu tiên những dự án phát triển hạ tầng đô thị, công trình trọng điểm gắn với tiêu chuẩn xanh, xã hội và phát triển bền vững.

Việc phát hành phải bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Nguồn vốn huy động được sử dụng đúng mục đích, đúng dự án đã được phê duyệt, không sử dụng cho chi thường xuyên.

Việc triển khai cơ chế phát hành trái phiếu được kỳ vọng tạo tiền đề phát triển thị trường trái phiếu quốc tế, một trong bốn trụ cột sản phẩm chiến lược của VIFC-HCMC.

Thông qua đó, Thành phố có thêm cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư, định chế tài chính quốc tế, đồng thời thúc đẩy những dịch vụ tài chính chuyên sâu như tư vấn phát hành, thu xếp vốn, xếp hạng tín nhiệm và quản trị rủi ro.

TPHCM mong muốn thu hút vốn quốc tế cho phát triển và tăng trưởng. Ảnh.NT

Theo ông Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, huy động vốn quốc tế không đơn thuần là một giao dịch hay nhiệm vụ riêng của một cơ quan, mà đòi hỏi sự vận hành đồng bộ giữa quy hoạch, kỷ luật tài chính, công tác chuẩn bị dự án và khuôn khổ pháp lý.

Theo ông Huân, Nghị quyết được ban hành là căn cứ pháp lý để UBND thành phố chuẩn bị cho đợt phát hành trái phiếu đầu tiên. Đợt phát hành này sẽ đặt nền tảng cho uy tín của TPHCM trên thị trường vốn quốc tế, mở đường cho các đợt huy động vốn tiếp theo, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp từng bước tham gia phát hành trái phiếu tại VIFC-HCMC. Đây cũng là bước đi nhằm kết nối nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng của Thành phố với dòng vốn trung và dài hạn, từng bước hình thành thị trường vốn quốc tế tại TPHCM.

Cũng tại kỳ họp, HĐND THCM thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, với mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, dân số dự báo hơn 27 triệu người năm 2050. Về Quy hoạch tổng thể TPHCM, báo cáo tại kỳ họp HĐND, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, mục tiêu và tầm nhìn phát triển thành phố được định hình theo ba giai đoạn.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nổi trội ở khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á; đến năm 2075 và xa hơn thành Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện. Tầm nhìn 100 năm, trở thành “Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới”.