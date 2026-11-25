Khách mời tham gia phiên thảo luận tại diễn đàn.

Sáng 25-11, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Diễn đàn hỗ trợ pháp lý đầu tư TPHCM năm 2026 (ILS Forum 2026), với chủ đề “Cơ chế PPP trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị và những vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư”.

Chủ động chuẩn bị mặt bằng, rút ngắn thủ tục

Ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cho biết nhu cầu vốn đầu tư công của thành phố giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 1/3. Thành phố đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án PPP. Riêng năm 2026, thành phố bố trí 14.611 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Minh, TPHCM đưa ra 3 cam kết với nhà đầu tư. Thứ nhất là chuẩn bị mặt bằng và xác định phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt. Thứ hai là chia sẻ rủi ro theo quy định, với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư. Thứ ba là rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin thông qua việc cắt giảm bước quyết định chủ trương đầu tư và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Nhà đầu tư có thể tham gia trực tiếp, liên danh với doanh nghiệp trong nước hoặc đầu tư gián tiếp qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), với cơ chế phát hành trái phiếu dự kiến từ năm 2027 và giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế.

Từ quý I-2027, Sở Tài chính sẽ phối hợp với ITPC vận hành bảng theo dõi danh mục dự án PPP đa ngôn ngữ và thiết lập đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, cho biết Luật Phát triển đô thị đã có hiệu lực và Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, mở thêm dư địa đầu tư hạ tầng. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%/năm giai đoạn 2026-2030, thành phố xác định PPP là một phương thức huy động vốn quan trọng. ITPC sẽ chuẩn hóa thông tin dự án trên nền tảng HCMCInvest, tăng cường kết nối, tham vấn thị trường và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện.

Cần chia sẻ rủi ro thực chất

PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch VIAC, nhận định dự án PPP thường kéo dài, có nhiều bên tham gia và tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Qua thực tiễn giải quyết tranh chấp tại VIAC, các vụ việc liên quan đến PPP có xu hướng gia tăng, với nội dung ngày càng đa dạng.

PGS.TS Dương Đăng Huệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI), cho rằng cơ chế phối hợp giữa các bên còn thiếu đồng bộ. Việc huy động vốn dài hạn cũng gặp khó khi thời hạn cho vay của các tổ chức tín dụng thường ngắn hơn đáng kể so với vòng đời dự án hạ tầng giao thông.

Chênh lệch này gây áp lực lên phương án tài chính và khả năng thu hồi vốn. Do vậy, ông Huệ kiến nghị quy định rõ cách xử lý tình huống phát sinh và phân bổ rủi ro theo khả năng kiểm soát của từng bên.

Với hợp đồng BOT và BT, ông Nguyễn Hồng Chuyên, Tổng Giám đốc DVL Group, cho biết rủi ro tài chính phụ thuộc vào khả năng bố trí vốn đối ứng của Nhà nước và huy động vốn tư nhân. Đối với cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu, nhà đầu tư cần biết rõ khi nào cơ chế được áp dụng và nguồn thu được ưu tiên thế nào giữa nghĩa vụ trả nợ và thu hồi vốn.

Theo PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Luật Phát triển đô thị trao thêm quyền chủ động cho TPHCM trong huy động vốn tư nhân. Để đưa các cơ chế mới vào dự án, thành phố cần cụ thể hóa quy định về tài chính, mô hình hợp đồng, đồng thời xác định nội dung thuộc thẩm quyền của mình và những vấn đề cần kiến nghị Trung ương.