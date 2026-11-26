Theo đó, hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2026 đến nay diễn ra sôi động, nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các hành vi gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp.

Các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn, dễ lưu thông và mang lại lợi nhuận cao tiếp tục là mục tiêu của các đối tượng vi phạm, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm. Những vi phạm phổ biến được lực lượng chức năng phát hiện gồm kinh doanh thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, quảng cáo sai quy định và không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện đường dây kinh doanh gần 3 tỉ đồng hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: QLTT

Tính đến ngày 31/10, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra, xử lý 648 vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng thực phẩm; tạm giữ hơn 58 tấn và 148 nghìn đơn vị sản phẩm thực phẩm các loại, với tổng trị giá hàng hóa hơn 8,7 tỷ đồng. Tổng số tiền xử phạt hơn 10 tỷ đồng.

Trước dự báo nhu cầu mua sắm tăng cao trong những tháng cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM chủ động triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trọng tâm là tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin, nhận diện các dấu hiệu vi phạm để kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những nhóm hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp Tết như bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, thịt và các sản phẩm từ thịt, dầu ăn, gia vị cùng những mặt hàng thực phẩm có nguy cơ vi phạm cao.

Hoạt động kiểm tra cũng được chú trọng tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa và các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, lực lượng chức năng tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội nhằm kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn vi phạm mới.

Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ được kiểm soát chặt vào cuối năm. Ảnh: QLTT

Theo Chi cục Quản lý thị trường, công tác kiểm soát hiện nay gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, hệ thống phân phối đa dạng, phương thức vi phạm ngày càng tinh vi. Một số đối tượng sử dụng nhiều địa điểm để tập kết, phân tán hàng hóa, thường xuyên thay đổi địa điểm kinh doanh, gây khó khăn cho việc phát hiện và truy xuất nguồn gốc.

Trên môi trường thương mại điện tử, các đối tượng còn sử dụng tài khoản ảo, thông tin không chính xác, thường xuyên thay đổi tài khoản bán hàng, giao dịch qua tin nhắn riêng và thuê dịch vụ vận chuyển trung gian để che giấu hoạt động kinh doanh.