TPHCM mở cơ chế thuê giám đốc điều hành, giữ chân bác sĩ tuyến cơ sở

Tăng hỗ trợ trạm y tế vùng xa

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách thu hút, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn TPHCM, ĐB Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới, cho rằng chính sách thu hút bác sĩ về trạm y tế phường, xã là cần thiết.

Đại biểu Tăng Hữu Phong nêu ý kiến thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

ĐB đề nghị kết hợp chính sách thu hút bác sĩ mới với chính sách luân chuyển bác sĩ từ các bệnh viện công lập về trạm y tế; xây dựng kế hoạch đào tạo và tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên.

Đối với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho bác sĩ đang công tác, ĐB Đỗ Thị Minh Quân đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng, căn cứ vào vị trí việc làm, mức độ thiếu hụt nhân lực và khả năng cân đối ngân sách. Theo ĐB, điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ, dược sĩ và hộ lý đều cần thiết đối với hoạt động của trạm y tế.

ĐB Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND TPHCM cho biết, đối với đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khác (điều dưỡng, y sĩ, nhân viên y tế), hiện nay lực lượng này đã được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm. Thành phố cần cân nhắc tương quan giữa nhân viên y tế trạm y tế với cán bộ, công chức công tác ở các lĩnh vực khác tại xã, phường để bảo đảm tính hợp lý. Do đó, trước mắt nên tập trung hỗ trợ giữ chân đội ngũ bác sĩ, là đối tượng khó thu hút nhất tại tuyến y tế cơ sở. Ngoài ra, TPHCM đang nghiên cứu bổ sung các mức hỗ trợ áp dụng riêng cho các khu vực đặc thù (như Cần Giờ, Côn Đảo).

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, hiện nay TPHCM có 37 trạm y tế xã, phường chưa đạt số lượng bác sĩ tối thiểu (5 bác sĩ/trạm). Giám đốc Sở Y tế thống nhất việc áp dụng mức hỗ trợ hiện nay cho các trạm y tế đang gặp khó khăn, chưa tuyển đủ số lượng tối thiểu 5 bác sĩ.

Về mức hỗ trợ hàng tháng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng mức 3 triệu đồng/tháng thực chất vẫn còn thấp so với thu nhập tại các bệnh viện. Ông đề nghị xem xét hỗ trợ cho cả lực lượng nhân viên y tế hiện đang công tác tại các trạm y tế.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về nội dung này, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh thống nhất nhất tinh thần không cào bằng chính sách. Cần phân chia mức hỗ trợ cao hơn cho các xã, phường ở vùng xa, vùng đặc thù (như Cần Giờ, Côn Đảo...) so với các phường nội thành. Đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ đồng bộ cho cả lực lượng điều dưỡng, y sĩ, dược sĩ tại trạm y tế

Thu hút nhân lực quản lý giỏi vào khu vực công

Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của TPHCM, ĐB Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, bày tỏ sự đồng tình.

Theo ĐB Tăng Hữu Phong, TPHCM cần rà soát thực tiễn triển khai, làm rõ kết quả và những vấn đề phát sinh để có cơ sở hoàn thiện nghị quyết, bảo đảm tính khả thi khi áp dụng. ĐB đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa tổ chức Đảng với người đứng đầu được thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm, nhất là trường hợp người đứng đầu không phải đảng viên. Dự thảo đã đề cập vai trò của tổ chức Đảng nhưng cần cụ thể hơn về cơ chế phối hợp, xử lý công việc trong thực tế.

ĐB Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết đây là một bước đột phá. Thực tế, ngành Y tế đang quản lý 90 đơn vị sự nghiệp công lập và hầu hết các giám đốc bệnh viện hiện nay đều đi lên từ bác sĩ giỏi chuyên môn, trong khi năng lực quản trị hành chính, tài chính lại là một câu chuyện khác. Tờ trình lần này mở ra hướng cho phép thuê giám đốc điều hành không nhất thiết phải là công chức, viên chức, giúp tách biệt rõ ràng giữa quản lý chuyên môn và quản trị đơn vị, tương tự mô hình điều hành hiện đại của các bệnh viện tư nhân.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, với quy định người được thuê, bổ nhiệm làm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học… phải có “trình độ Thạc sĩ trở lên”, đại biểu đề nghị bổ sung thêm cụm từ “hoặc tương đương”. Lý do là ngoài hệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc hệ thống giáo dục, riêng ngành Y tế còn có hệ đào tạo chức danh nghề nghiệp chuyên khoa, trong đó Chuyên khoa I tương đương thạc sĩ và Chuyên khoa II tương đương tiến sĩ.