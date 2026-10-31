TPHCM mở chiến dịch cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng

Lãnh đạo ngành y tế và chính quyền địa phương khảo sát, hướng dẫn xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh sốt xuất huyết tại phường Dĩ An

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, đến hết tuần qua (tuần 43), TPHCM ghi nhận hơn 42.500 ca sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Riêng tuần qua, thành phố ghi nhận gần 1.800 ca nghi mắc, tăng gần 10% so với mức trung bình tháng trước.

Ngành y tế dự báo số ca bệnh có thể tiếp tục tăng trong mùa mưa, khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản. Với bệnh tay chân miệng, thành phố ghi nhận hơn 44.000 ca mắc, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 5 trường hợp tử vong, phát hiện hơn 1.600 ổ dịch, phần lớn tại trường học. Đáng chú ý, virus EV71 đang lưu hành, có thể gây biến chứng nặng ở trẻ nhỏ.

Phát biểu phát động chiến dịch, TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đề nghị chính quyền các địa phương huy động các lực lượng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, rà soát, xử lý triệt để các điểm nguy cơ phát sinh dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để tồn tại kéo dài các ổ dịch trong cộng đồng.

TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại lễ phát động

Ngành y tế cần chủ động giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời các ổ dịch, nâng cao năng lực điều trị nhằm hạn chế tối đa trường hợp bệnh nặng và tử vong. Các cơ sở giáo dục, nhóm trẻ phải thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ, vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ chơi và phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế khi phát hiện ca nghi mắc tay chân miệng.

“Mỗi người dân chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh bằng những hành động thiết thực. Mỗi gia đình cần dành ít nhất một lần mỗi tuần để kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đối với bệnh tay chân miệng, cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, vật dụng và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh”, TS-BS Huỳnh Minh Chín kêu gọi.

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, phòng, chống dịch bệnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà là trách nhiệm của toàn xã hội; không chỉ thực hiện trong những ngày phát động chiến dịch mà phải trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi người dân, mỗi gia đình.

“Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh ngày mai. Chúng ta cần quyết tâm để mỗi khu phố, mỗi khu dân cư, mỗi trường học và mỗi hộ gia đình đều trở thành một địa chỉ chủ động phòng bệnh; mỗi nguy cơ được phát hiện phải được xử lý kịp thời; mỗi người dân được tiếp cận thông tin chính xác và biết cách tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng”, TS-BS Huỳnh Minh Chín nói.

Ngay sau lễ phát động, 5 xe loa tuyên truyền lưu động di chuyển qua các tuyến đường chính của phường Dĩ An. Các đoàn công tác cũng xuống địa bàn khảo sát, hướng dẫn xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Chính quyền và ngành y tế các phường, xã trên toàn thành phố đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch.