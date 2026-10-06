TPHCM: Máy thi công dự án rạch Xuyên Tâm đổ ra đường, may mắn không ai bị thương

Đến 18 giờ ngày 6/10, Công an phường Gia Định, TPHCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị thi công khắc phục sự cố mất an toàn lao động trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, tại khu vực tuyến T1 lý trình Km0+350 đoạn Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định thuộc gói thầu XL-01 nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Hiện trường vụ việc.

Một máy thi công gia cố nền xi măng đất (CDM) trong quá trình đưa vào phạm vi công trình và đang tiến hành lắp dựng thì bất ngờ bị ngã đổ về hướng đường Bùi Hữu Nghĩa.

Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bị gãy trục mâm gây ra ngã đổ về phía đường Bùi Hữu Nghĩa, đầu thiết bị ngã vào tuyến hẻm.

Hiện nay đơn vị thi công và tư vấn giám sát đang tập trung phối hợp cùng cơ quan chức năng tại địa phương rào chắn, phân luồng giao thông và khắc phục đưa thiết bị trở lại khu vực dự án, tránh làm ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

Gói thầu XL-01 thuộc Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp cũ.

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