Hoạt động không chỉ tạo điểm nhấn trình diễn nghệ thuật mà còn mang đến cách tiếp cận mới mẻ trong việc giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, góp phần tạo không khí hưởng ứng sôi nổi Ngày Văn hóa Việt Nam.

Khi màn đêm buông xuống, mặt tiền khách sạn Rex trở thành không gian trình diễn ánh sáng với những hình ảnh, màu sắc và hiệu ứng chuyển động liên tục thay đổi. Thông qua công nghệ 3D Mapping, các hình ảnh được trình chiếu trên bề mặt kiến trúc công trình, tạo hiệu ứng thị giác sinh động, biến mặt tiền tòa nhà thành một màn hình khổng lồ giữa trung tâm Thành phố.

Toà nhà khách sạn Rex TPHCM khoác lên lớp áo rực rỡ màu sắc, chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Sự kết hợp giữa ánh sáng, hình ảnh và kiến trúc đã mang đến diện mạo mới cho công trình, thu hút sự chú ý của người đi đường và đông đảo khách tham quan. Nhiều người dừng chân theo dõi, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Không ít gia đình đưa trẻ nhỏ đến thưởng thức chương trình, trong khi các bạn trẻ chủ động tìm vị trí thuận lợi để quan sát toàn bộ màn trình diễn.

Từ sớm, khu vực phía trước khách sạn Rex đã có đông người tập trung. Càng về tối, lượng người đến theo dõi càng tăng, tạo nên không khí nhộn nhịp tại khu vực trung tâm. Màn trình diễn ánh sáng không chỉ là hoạt động giải trí mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa cộng đồng, nơi người dân và du khách cùng trải nghiệm một hình thức thưởng thức nghệ thuật mới.

Màn trình diễn nghệ thuật "3D Mapping" thu hút người dân TPHCM và du khách tìm đến chiêm ngưỡng

Đối với nhiều người trẻ, việc đưa các hoạt động nghệ thuật ứng dụng công nghệ hiện đại vào không gian công cộng tạo thêm sức hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò và nhu cầu tìm hiểu văn hóa. Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua sách báo hay các hình thức trưng bày truyền thống, người xem có thể trực tiếp thưởng thức những hiệu ứng hình ảnh ngay tại không gian đô thị quen thuộc.

Anh Đặng Văn Minh Triết, đến từ xã Nhà Bè bày tỏ, niềm tự hào khi được thưởng thức màn trình diễn về lịch sử, văn hóa Việt Nam ngay tại trung tâm Thành phố. Theo anh, những hoạt động như vậy góp phần giúp nhiều người biết đến văn hóa Việt Nam hơn. Anh cũng kỳ vọng các chương trình tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức với chất lượng ngày càng nâng cao.

Không chỉ tạo điểm nhấn về mặt cảnh quan, màn trình diễn 3D Mapping còn cho thấy tiềm năng kết hợp giữa công nghệ hiện đại với hoạt động quảng bá văn hóa

Không chỉ tạo điểm nhấn về mặt cảnh quan, màn trình diễn 3D Mapping còn cho thấy tiềm năng kết hợp giữa công nghệ hiện đại với hoạt động quảng bá văn hóa. Việc đưa nghệ thuật ánh sáng vào các không gian công cộng giúp mở rộng hình thức tiếp cận, tạo sự tương tác giữa công chúng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, lịch sử và bản sắc đô thị, những chương trình trình diễn ứng dụng công nghệ như 3D Mapping góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của người dân, du khách. Qua đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn mở ra những cách thức mới để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Du khách bày tỏ sự thích thú trước các chương trình nghệ thuật đặc sắc, được TPHCM dàn dựng công phu nhân chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo người dân tại khu vực khách sạn Rex cho thấy sức hút của những hoạt động văn hóa được tổ chức sáng tạo, gần gũi với đời sống. Đây cũng là một trong những hướng tiếp cận cần được phát huy nhằm đưa văn hóa trở thành một phần sinh động trong đời sống đô thị, góp phần lan tỏa tình yêu di sản và niềm tự hào dân tộc đến các thế hệ.