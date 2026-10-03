TPHCM lựa chọn nhà đầu tư triển khai 90km metro liên vùng

Cầu Phước An khi hoàn thành sẽ giúp kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Đồng Nai, tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh THÀNH HUY

Ngày 3-10, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.

Điểm sáng về thu hút vốn FDI

Ngày 24-8, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị. Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, ngay sau đó, thành phố đã sớm ban hành chỉ thị, kế hoạch. Chỉ sau gần 1 tháng, HĐND thành phố đã thông qua kịp thời 25 nghị quyết để cụ thể hóa các nội dung của luật, có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, tạo cơ sở đưa các cơ chế, chính sách mới vào thực tiễn. Việc triển khai nhận được sự quan tâm, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, tăng trưởng quý 3 của thành phố là 9,86%; kết quả tăng trưởng 9 tháng đạt 9,06%, góp phần quan trọng cho tăng trưởng chung của cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 3-10. ﻿Ảnh: VIẾT CHUNG

Một số chỉ tiêu kế hoạch đạt cao như huy động nguồn lực đầu tư xã hội tăng hơn 17% - đây là mức huy động cao nhất trong thời gian qua. Thu ngân sách thành phố đạt khoảng 84%.

Đặc biệt, thu hút FDI đạt trên 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực về niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của thành phố, do cơ chế, chính sách đã được Trung ương khơi thông và phân cấp mạnh mẽ...

Tuy nhiên, một số động lực tăng trưởng chưa được phát huy đầy đủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; yêu cầu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách nhà nước 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công còn thách thức lớn.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, trong 3 tháng cuối năm 2026, thành phố tập trung cao cho 3 mục tiêu trọng tâm: tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Thành phố xác định tăng trưởng quý 4 phải đạt trên 13,23% thì cả năm mới đạt trên 10%. Thành phố cũng xác định rõ từng ngành, lĩnh vực, dự án, doanh nghiệp có khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng, giá trị trong quý 4...

Triển khai các tuyến metro liên vùng, tổng chiều dài khoảng 90km

Hiện, Thành phố triển khai kế hoạch thu ngân sách 3 tháng cuối năm cụ thể từng tháng, rõ địa chỉ theo từng nguồn thu, khoản thu; trong đó có các khoản thu từ đất, đấu giá đất, giải quyết các hồ sơ nghĩa vụ tài chính đầy đủ, xử lý các khoản thu còn tồn đọng.

Về giải ngân đầu tư công quý 4, TPHCM quyết tâm bù đắp khoảng thời gian chậm trước đó, xác định địa chỉ cụ thể từng dự án giải ngân hàng tháng để giải ngân còn lại (khoảng 36.000 tỷ đồng vốn đầu tư công) nhằm hoàn thành mục tiêu 100% theo kế hoạch đã được giao, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng, dự án đường sắt đô thị.

Tàu container trên 200.000 tấn cập cảng Gemalink trong cụm Cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TPHCM). Ảnh: THÀNH HUY

Thành phố cũng sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư để giải ngân vốn đầu tư các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư như các dự án ở khu vực Cần Giờ, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ...

Ngoài ra, Thành phố đang triển khai thực hiện các dự án đối tác công tư của doanh nghiệp chiến lược được phê duyệt. Đó là dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, dự án Quảng trường và Trung tâm hành chính TPHCM, dự án xây dựng đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu... Đây là những dự án nhà đầu tư đã triển khai trên địa bàn thành phố và đang có giải ngân tốt. Đồng thời, Thành phố tập trung giải quyết thủ tục hành chính để lựa chọn nhà đầu tư triển khai các tuyến dự án metro liên vùng với tổng chiều dài khoảng 90km.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, dự kiến trong tháng 11, dự án giải quyết ngập triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 sẽ được vận hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị: trong tháng 10 sẽ tiếp tục thông qua 36 nghị quyết và quyết tâm hoàn thành khoảng 40 nghị quyết còn lại trong kỳ họp cuối năm.