Sáng 21/11, đông đảo người dân phường Long Bình tham gia Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần thứ nhất với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Tinh hoa văn hóa Việt”. Chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa giữa các khu phố và các tầng lớp nhân dân.

Người dân phường Long Bình tham dự Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần thứ nhất. Ảnh: K.T

Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều người dân đã có mặt tại khu vực tổ chức để thưởng thức các tiết mục văn nghệ, cổ vũ hội thi và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chương trình mở màn với các tiết mục múa “Vũ khúc tâm thanh”, tam ca “Yêu sao cuộc sống hôm nay” và tốp ca “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”.

Điểm nhấn là hội thi giáo viên thanh lịch với chủ đề “Duyên dáng Long Bình – Tự hào bản sắc dân tộc”. Các đội thi đến từ những trường học trên địa bàn lần lượt trình diễn trang phục áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc và trang phục công sở. Phần thi ứng xử tập trung vào những tình huống trong môi trường giáo dục, qua đó thể hiện sự duyên dáng, bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo.

Bên cạnh hoạt động sân khấu, lễ hội còn bố trí không gian trải nghiệm nhạc cụ dân tộc, giới thiệu nghề thủ công mỹ nghệ và giao lưu đờn ca tài tử. Tại ga metro Bến xe Suối Tiên, khu trưng bày gốm mỹ nghệ và nghề làm gạch nung truyền thống góp phần đưa sản phẩm thủ công đến gần hơn với người dân, hành khách.

Đáng chú ý, phường giới thiệu tập san “Long Bình – Về miền di sản” cùng bộ tranh về 5 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn. Thông qua mã QR tích hợp trên ấn phẩm, người dân có thể tiếp cận thông tin về lịch sử, kiến trúc và giá trị văn hóa của các di tích.

Các đội thi biểu diễn trang phục áo dài, trang phục truyền thống của các dân tộc. Ảnh: K.T

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khẳng định, địa phương xác định người dân là chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; lấy khu dân cư làm hạt nhân tổ chức các hoạt động. Việc bảo tồn di sản được gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở từng khu phố, gia đình, thông qua các mô hình khu phố thông minh, khu phố không ma túy và khu phố an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Dịp này, phường trao bảng tượng trưng chương trình thư viện văn hóa số cho 7 trường công lập. Nguồn tư liệu gồm sách về Bác Hồ, video lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và hình ảnh 360 độ về các di tích, điểm đến. Qua đó, giáo viên có thêm học liệu phục vụ giảng dạy, học sinh có điều kiện tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương trước khi tham quan thực tế.

Lễ hội cũng đánh dấu việc ra mắt chương trình du lịch “Long Bình – Ký sự đất phương Nam” và công bố vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại khu vực Công viên 36 ha. Đại diện các điểm đến và doanh nghiệp lữ hành đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm kết nối sản phẩm, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Giáo viên phường Long Bình duyên dáng trong trang phục áo dài truyền thống tại Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần thứ nhất. Ảnh: K.T

Theo ông Trần Quang Duy - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt, các tour văn hóa, lịch sử vẫn là nhóm sản phẩm có sức hút du khách. Với Long Bình, đơn vị này xây dựng hành trình trải nghiệm bằng metro từ ga Bến Thành đến ga Bến xe Suối Tiên, sau đó kết nối depot Long Bình với Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, chùa Hội Sơn và đình Long Bình.

Hành trình không chỉ giúp du khách tìm hiểu lịch sử vùng đất mà còn khám phá đời sống cộng đồng, những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ và diện mạo mới của khu vực phía Đông TPHCM khi tuyến đường sắt đô thị đi vào khai thác.