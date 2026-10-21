TPHCM: Lời cảm ơn và những sẻ chia ấm lòng chị em dịp 20/10

Các đại biểu chia sẻ trong chương trình giao lưu “Người phụ nữ tôi muốn nói lời cảm ơn” tại phường Tân Tạo

Ngày 20/10, Hội LHPN phường Tân Tạo, TPHCM, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức họp mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Buổi lễ cũng lồng ghép chương trình "Tháng nghe phụ nữ nói", phát động "Tháng cùng phụ nữ hành động" và "Tháng vì người nghèo" năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, động viên và trao quà của Hội LHPN phường Tân Tạo đến các em nhỏ.

Buổi họp mặt còn có hoạt động giao lưu với chủ đề "Người phụ nữ tôi muốn nói lời cảm ơn". Tại đây, mỗi đại biểu nói lời cảm ơn đến một người phụ nữ đặc biệt. Có người cảm ơn mẹ đã kiên định, tin tưởng chờ con. Người khác thì cảm ơn vợ đã luôn dịu dàng, ân cần vun vén hạnh phúc gia đình.

Riêng chị Phan Thị Kim Ngân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 14, phường Tân Tạo, đã nói lời cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Những khi quá áp lực, mệt mỏi, chị chọn học cắm hoa, làm thơ và rèn sức khỏe với bộ môn võ Aikido. Chị còn hướng dẫn các kỹ năng tự vệ với các thế võ Aikido cho chị em trên địa bàn phường.

Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phường Tân Tạo.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN phường Tân Tạo đã trao 31 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2026 - 2027 (tổng trị giá 51,5 triệu đồng) đến các em học sinh vượt khó học tốt và tặng 25 thẻ bảo hiểm y tế cho chị hội viên. Hội cũng trao kinh phí chăm lo 3 em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây phát động phong trào "Nuôi heo đất tiết kiệm - Chung tay chăm lo phụ nữ khó khăn". Phong trào nhằm lan tỏa tinh thần tiết kiệm, phát huy truyền thống tương thân tương ái, huy động nguồn lực từ những việc làm nhỏ để tạo nên những giá trị lớn.

Các hoạt động góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây đặt mục tiêu trong năm 2027, thông qua hội thu heo đất sẽ tặng 22 thẻ bảo hiểm y tế và 100 phần quà đến hội viên, phụ nữ. Để làm được điều này, Hội tặng 22 chú heo đất đến 22 chi hội phụ nữ khu phố để vận động chị em cùng thực hiện.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM (bìa phải), trao heo đất của Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây đến đại diện các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường.

Dịp này, Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây cũng công qyết định thành lập 22 "Chi hội số" và trao quà trị ân 41 cô, chị nguyên là cán bộ Hội ở các khu phố đã bền bỉ góp sức cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiều năm qua.

Hội LHPN phường Thủ Dầu Một tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nổi bật là hội thi vẽ và nấu ăn đã tạo sân chơi giao lưu, phát huy sự khéo léo và sáng tạo của phụ nữ.

Hội thi nấu ăn với chủ đề “Hương sắc tháng Mười - Vị ngon đoàn kết”.

Hội thi nấu ăn với chủ đề "Hương sắc tháng Mười - Vị ngon đoàn kết" thu hút 27 đội đến từ Hội LHPN phường và các tổ chức chính trị - xã hội. Các đội trổ tài chế biến món ăn, trang trí bàn tiệc, xây dựng thực đơn dinh dưỡng, gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự ấm áp của bữa cơm gia đình và tinh thần đoàn kết.

Song song là hội thi vẽ trang trí quạt tre và nia thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên phụ nữ, giáo viên và học sinh. Hội thi hướng đến tạo 1.000 sản phẩm (gồm 500 quạt tre và 500 nia) trang trí với chủ đề tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Các sản phẩm tiêu biểu sẽ được sử dụng trang trí không gian "Sắc Việt - Hương Xuân", phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Hội LHPN phường Thủ Dầu Một tuyên dương 7 Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu.

Dịp này, Hội LHPN phường tuyên dương 7 Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu năm 2026, tri ân 17 nguyên Chi hội trưởng không tiếp tục tham gia công tác Hội trong nhiệm kỳ mới, ghi nhận những đóng góp và tâm huyết của các chị đối với phong trào phụ nữ tại cơ sở. Hội cũng tri ân các mạnh thường quân đã đồng hành, hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Thúy Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường Thủ Dầu Một, TPHCM, cho biết: Không chỉ vun vén, giữ gìn tổ ấm gia đình, các dì, các chị còn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp sức xây dựng và phát triển địa phương.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Hội LHPN phường Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Tại phường Bình Hưng Hòa, Hội LHPN phường và Công đoàn phường phối hợp tổ chức ngày hội "Phụ nữ Bình Hưng Hòa - Vui hhội, gắn kết, sẻ chia".

Từ đề xuất của Hội, trong chương trình, Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa tặng 7 phương tiện sinh kế đến chị em hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các phương tiện được trao gồm máy pha cà phê, xe bán bún bò, xe bán nước mía, máy may, xe bán cá viên chiên…

Gian hàng bình ổn giá phục vụ nhiều chị em tham dự ngày hội “Phụ nữ Bình Hưng Hòa - Vui hội, gắn kết, sẻ chia”.

Trong khuôn khổ ngày hội còn có phần thi cắm hoa và thi nấu bữa cơm gia đình. Ban tổ chức cũng bố trí các gian hàng bình ổn giá và tặng 300 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng đến các chị em tham dự ngày hội.

Hội thi Dân vũ năm 2026 với chủ đề “Vũ điệu tháng Mười - Lan tỏa yêu thương”.

Cụm thi đua số 4 thuộc Hội LHPN TPHCM gồm 9 phường: Bảy Hiền, Tân Hòa, Tân Bình, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Phú Nhuận, Đức Nhuận và Cầu Kiệu tổ chức Hội thi Dân vũ năm 2026 với chủ đề "Vũ điệu tháng Mười - Lan tỏa yêu thương". Hội thi thu hút 9 đội tham gia với những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc sôi động. Các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, chào mừng Ngày 20/10.