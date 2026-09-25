TPHCM: Loạt dự án được gỡ vướng, cấp sổ hồng

Ông Nguyễn Toàn Thắng trao đổi hướng tháo gỡ vướng mắc cùng chủ đầu tư

Khu nhà ở cho cán bộ, nhân viên phường Rạch Dừa, có quy mô 4.545m2, 34 căn nhà liên kế. Nay chủ đầu tư xin cấp giấy chứng nhận cho 32 căn.

Sau khi nghe các thành viên báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án này.

Dự án Khu nhà ở xã hội và Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc, phường Bình Phú, do Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hoàng Phúc làm chủ đầu tư.

Dự án gồm: Khu I (nhà ở thương mại) với 3 khối nhà chung cư B1, B2, B3, tổng số 1.233 căn hộ; Khu II (nhà ở xã hội) với 2 khối nhà chung cư A1, A2 với chiều cao 12 tầng, tổng 390 căn hộ.

Khu II chưa hoàn thành thi công xong nên chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Nay chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng đối với các căn hộ thuộc Khu I.

Theo báo cáo, dự án còn tồn đọng nhiều vấn đề như nghĩa vụ tài chính của dự án; tiến độ khu nhà ở xã hội chưa hoàn thiện. Do đó, ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư có văn bản tổng hợp các nội dung liên quan để Sở NN-MT báo cáo UBND TPHCM xin ý kiến chỉ đạo.

Dự án Khu dân cư Tân Thới Nhất, phường Đông Hưng Thuận, do CTCP Thương mại và Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư. Quy mô dự án 61 căn nhà thấp tầng. Nay chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng cho 58/61 căn nhà đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở tại dự án.

Đại diện chủ đầu tư trình bày tại buổi họp

Theo ông Thân Thế Hùng, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, đây là dự án nhà ở, do đó chủ đầu tư phải xây dựng xong mới bán. Đặc biệt, dự án có nhiều nhà xây dựng không đúng như nhà mẫu.

Do dự án tồn tại nhiều vấn đề trong thời gian dài nên ông Thắng quyết định lập tổ công tác để xem xét cụ thể, sau đó mới có hướng giải quyết.

Khu dân cư Hà Đô, phường Cát Lái do CTCP Tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư có mô gồm 112 nền, 6 căn nhà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua; 106/112 nền chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó 104 nền đã xây dựng nhà).

Theo Hùng, hiện 6 căn đã cấp nhưng không rõ cơ quan nào cấp. Vì vậy phải rà soát lại để quy về một đầu mối xử lý các hồ sơ hiện nay đang giải quyết.

Sau khi nghe trình bày, ông Thắng đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM có văn bản báo cáo các dự án trước đây có liên quan đến Chỉ thị 07 của UBND TPHCM để xin ý kiến xử lý; kiểm tra hiện trạng để xem có chênh lệch diện tích đất ở giữa phân lô và trên giấy chứng nhận và tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng Sóng Thần 2, phường Dĩ An, do Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long làm chủ đầu tư có quy mô 119 căn.

Trước đây, Hải Long đã chuyển nhượng 58/119 căn cho cá nhân và đã được giải quyết hồ sơ. Ngày 17-9, doanh nghiệp có văn bản đề nghị tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng đối với 61 căn còn lại.

Theo chủ đầu tư, hạ tầng do Công ty Aresco thực hiện, khi hồ sơ chuyển lên Sở TN-MT (cũ) để cấp giấy chứng nhận thì ách lại lý do hệ thống xử lý môi trường chưa hoàn thiện. Theo chủ đầu tư trách nhiệm này thuộc Aresco chứ không phải của Hải Long.

Ông Thắng đề nghị Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đi kiểm tra công tác xử lý môi trường để phân định trách nhiệm chủ đầu tư của Aresco, từ làm cơ sở để cấp sổ hồng.

Khu nhà ở thương mại tiểu khu R8A (thuộc dự án Khu dân cư EcoLake Mỹ Phước), phường Thới Hòa, do CTCP SetiaBecamex làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 392 căn nhà ở liên kết đã được bàn giao, nhưng chưa được cấp sổ hồng.

Do vậy, SetiaBecamex đề nghị báo cáo Tổ Công tác 1645 chấp thuận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua đối với 392 căn tại dự án.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho dự án này.