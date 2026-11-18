Xác định ranh giới theo khả năng tiếp cận nhà ga

Theo dự thảo, ranh giới quy hoạch khu vực TOD do Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận, bao gồm nhà ga, đề-pô và vùng phụ cận. Ranh giới cụ thể được xác định căn cứ vào điều kiện tự nhiên, địa giới hành chính, ranh ô phố, mạng lưới giao thông, khả năng tiếp cận nhà ga, công trình hiện hữu và yêu cầu tổ chức không gian, phát triển đô thị của từng khu vực.

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch TOD chủ trì rà soát, đề xuất ranh giới với sự phối hợp của Sở NN-MT, UBND xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan. Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp, trình Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận để làm cơ sở lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Sau khi ranh giới được chấp thuận, UBND TPHCM quyết định lập hoặc điều chỉnh các quy hoạch đô thị và nông thôn có liên quan trên toàn bộ hoặc một phần khu vực TOD, tùy tiến độ đầu tư tuyến đường sắt, nhu cầu phát triển đô thị và điều kiện triển khai.

Trường hợp lập quy hoạch theo từng phần, các đồ án phải bảo đảm đồng bộ về không gian, sử dụng đất, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kết nối với nhà ga, đề-pô, đồng thời bảo đảm việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể khu vực TOD.

Dự thảo cũng đề cập phương án xử lý khi ranh giới TOD chưa được chấp thuận và quy hoạch khu vực chưa được phê duyệt. Tại những nơi phù hợp với quy hoạch còn hiệu lực, nếu cần điều chỉnh chức năng sử dụng đất, nâng chỉ tiêu quy hoạch để tạo quỹ đất đối ứng cho dự án xây dựng - chuyển giao (BT), đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách hoặc triển khai các dự án cấp thiết, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ căn cứ vị trí nhà ga, đề-pô đã được xác định trong quy hoạch được duyệt để đề xuất ranh giới, trình Chủ tịch UBND TPHCM xem xét.

Khi ranh giới được chấp thuận, UBND xã, phường, đặc khu thực hiện theo phân cấp việc lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu vực, khu đất cần triển khai dự án. Việc điều chỉnh phải phù hợp với quy hoạch cấp trên và khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Sau khi phương án tuyến và vị trí công trình trên tuyến đường sắt địa phương được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ rà soát, đề xuất cập nhật ranh giới TOD và các quy hoạch liên quan để bảo đảm đồng bộ.

Ưu tiên tăng hệ số sử dụng đất ở nơi dễ tiếp cận ga

Dự thảo đề xuất hệ số sử dụng đất gộp của các ô chức năng hỗn hợp, thương mại dịch vụ và khu ở trong khu vực TOD được áp dụng tối đa bằng 1,5 lần mức quy chuẩn, ưu tiên những vị trí thuận lợi tiếp cận nhà ga. Tại nhà ga và đề-pô, diện tích sàn bố trí cho công trình hỗn hợp, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật có thể được quy đổi tương đương diện tích đất theo chức năng quy hoạch.

Chỉ tiêu hạ tầng xã hội và diện tích bãi đỗ xe được đề xuất giảm tối đa 50% so với quy chuẩn. Riêng chỉ tiêu hạ tầng xã hội có thể được cân đối trên toàn bộ các khu vực TOD dọc tuyến đường sắt. Khoảng lùi công trình có thể áp dụng khác mức quy chuẩn và được xác định cụ thể trong từng đồ án.

Cây xanh trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt và dọc hành lang bảo vệ sông, rạch có thể được tính vào chỉ tiêu đất cây xanh công cộng nếu bảo đảm an toàn và người dân có thể tiếp cận, sử dụng thường xuyên. Cây xanh trên mái và các tầng công trình, nếu người dân trong khu vực có thể sử dụng thuận tiện, được quy đổi sang đất cây xanh công cộng theo tỷ lệ 50% diện tích bố trí.

Dự thảo cũng cho phép xây dựng hành lang đi bộ trên cao giữa các công trình cao tầng để kết nối không gian thương mại, dịch vụ và không gian công cộng. Phần diện tích hành lang được loại khỏi phép tính mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.