TPHCM lấy ý kiến tiêu chí trường học chất lượng cao

Hoạt động học tập của học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận).

Sở GD&ĐT TPHCM triển khai việc lấy ý kiến các sở, ban ngành, các cơ sở giáo dục dự thảo quyết định của UBND TPHCM quy định tiêu chí, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và cơ sở thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

Việc này nhằm thực hiện một phần điểm b khoản 2 Điều 27 của Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 và Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 của HĐND TPHCM quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời đáp ứng các tiêu chí, điều kiện của thành phố. Mô hình này chú trọng chất lượng đội ngũ, hiệu quả quản trị, tổ chức hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục, sự phát triển toàn diện của người học và dịch vụ giáo dục.

Với trường tiên tiến, hiện đại, dự thảo nhấn mạnh mô hình quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục; đổi mới phương pháp, phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số và hội nhập quốc tế phù hợp từng cấp học.

Việc theo học tại các cơ sở này phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và học sinh đáp ứng yêu cầu tuyển sinh theo từng cấp học, bậc học. Các mô hình được phát triển tại những địa bàn bảo đảm thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Quá trình xây dựng trường phải có giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm tính ổn định của nhà trường và học sinh đang theo học.

Dự thảo đề xuất mô hình mầm non chất lượng cao thực hiện đối với các lớp mẫu giáo, dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi, tại cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên.

Trong khi đó, mô hình mầm non tiên tiến, hiện đại cũng thực hiện ở các lớp mẫu giáo nhưng yêu cầu cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên.

Cơ sở giáo dục tiểu học chất lượng cao sẽ thực hiện đối với các cơ sở giáo dục tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên; Đảm bảo các tiêu chí cụ thể theo quy định.

Cơ sở giáo dục trung học chất lượng cao sẽ thực hiện đối với các cơ sở giáo dục trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên; Đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Cũng theo dự thảo trên thì việc theo học tại các cơ sở giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, học sinh phải đạt các yêu cầu tuyển sinh theo từng cấp học, bậc học.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ: chỉ phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao tại những địa bàn bảo đảm thực hiện công tác phổ cập giáo dục-xóa mù chữ.

Cơ sở giáo dục chất lượng cao phải được UBND TPHCM quyết định công nhận, công bố công khai; Việc xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao phải được thực hiện theo giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm tính ổn định của nhà trường, của các đối tượng học sinh đang theo học tại trường.