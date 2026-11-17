Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao quà cho học sinh.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và 50 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ TPHCM (15/01/1977 - 15/01/2027), Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp Hiệp hội Ẩm thực TPHCM, VCCI Chi nhánh Khu vực TPHCM, Hội Doanh nhân Sài Gòn, Hiệp hội Quảng cáo TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu tổ chức Festival Nhân ái 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”.

Đây là lần đầu tiên Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức kỳ festival chuyên biệt về hoạt động nhân đạo. Sự kiện nhằm lan tỏa giá trị nhân văn, giới thiệu các mô hình phục vụ cộng đồng, đồng thời kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội.

Trong hai ngày 17 và 18/11, chuỗi hoạt động “Ngày hội nhân ái vì cộng đồng” tập trung nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai và chăm lo người dân. Ban Tổ chức triển khai 29 lớp tập huấn sơ cấp cứu tại 29 xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây cho khoảng 870 học viên.

Song song đó, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng” với 30 xe bán tải được tổ chức đồng loạt tại phường Vũng Tàu, xã Xuân Sơn và xã Xuyên Mộc, trao 600 phần quà (trị giá 850.000 đồng/phần, gồm 200.000 đồng tiền mặt và quà tặng) với tổng kinh phí 510 triệu đồng.

Chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh do Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp tổ chức.

Ngoài ra, 20 xe lưu động cắt tóc miễn phí phục vụ tại địa phương, bệnh viện, trường học, cùng ngày hội hiến máu tình nguyện tại số 68 Lê Lợi (phường Vũng Tàu) nhằm tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu.

Điểm nhấn của festival diễn ra sáng 19/11 tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu) với Lễ khai mạc và chương trình đi bộ đồng hành “Mỗi bước chân, một tấm lòng nhân ái” trên lộ trình 2 km.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia, đặt mục tiêu vận động ít nhất 10.000 suất quà Tết (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ người dân khó khăn. Ngay sau lễ đi bộ, Ban Tổ chức diễn tập cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước và ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng.

Hội đã vận động được 155 bộ dụng cụ sơ cấp cứu trị giá 232,5 triệu đồng, vượt chỉ tiêu 150 bộ. Bên cạnh đó, “Không gian kết nối nhân ái” với các gian hàng ẩm thực, cắt tóc miễn phí và đăng ký tình nguyện viên mở cửa phục vụ cộng đồng.

Ông Tống Xuân Giang - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Thông qua Festival Nhân ái 2026 với sự đồng hành của Nhà tài trợ chính Herbalife Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ TPHCM hướng đến mục tiêu chăm lo 40.000 phần quà Tết Nguyên đán 2027 cho người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương.

Tính đến hiện tại, toàn hệ thống Hội các cấp đã vận động đăng ký ủng hộ gần 37.000 phần quà với tổng trị giá hơn 27 tỷ đồng. Ban Tổ chức tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân chung tay đóng góp nguồn lực bằng kinh phí, hàng hóa hoặc dịch vụ, bảo đảm sử dụng công khai, minh bạch, giúp người yếu thế đón mùa Xuân 2027 ấm áp, nghĩa tình.