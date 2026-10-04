TPHCM lại sắp đón đợt mưa lớn, có nơi trên 250mm

Ngày 4/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết TPHCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Về chiều tối và đêm, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Những tuyến đường ngập sâu trong mưa lớn vừa qua, người dân cần lưu ý. Đồ hoạ: L.N

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân khiến mưa gia tăng là dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Bộ đang hoạt động mạnh dần. Hình thế này khiến mưa dông tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tăng trở lại từ ngày 4/10.

Đáng chú ý, đây không chỉ là những cơn mưa dông xuất hiện trong một vài ngày. Theo dự báo, từ ngày 4 đến 9/10, TPHCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn có thể tập trung vào chiều tối và đêm, nhưng trong một số ngày có khả năng xuất hiện mưa ngay từ buổi sáng. Trong những cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, những nơi thoát nước kém, khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực ven sông, kênh rạch.

Mưa ngập kẹt xe diễn ra trên diện rộng ở TPHCM trong những ngày vừa qua- Ảnh Khoa Nam

Dự báo sau ngày 10/10, khi dải hội tụ nhiệt đới dịch dần về phía Nam và suy yếu, mưa tại Nam Bộ cũng có xu hướng giảm, những đợt mưa vừa và mưa to sẽ thưa dần.

Theo chuyên gia khí tượng, tháng 9 và tháng 10 vốn là thời điểm cao điểm mùa mưa tại Nam Bộ và TPHCM. Trong năm nay, TPHCM đã xuất hiện nhiều đợt mưa kéo dài, trong đó có những trận mưa trên 100mm.

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, người dân cần theo dõi các bản tin thời tiết, hạn chế di chuyển hoặc đứng dưới cây lớn, khu vực có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra dông lốc. Khi có mưa lớn, cần chủ động đề phòng ngập, nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập cục bộ.