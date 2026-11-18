Đến tham dự có các ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết, định hướng phát triển của Thành phố với quy hoạch tầm nhìn trăm năm, giáo dục và đào tạo luôn được xác định là nền tảng chiến lược, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Phong.

Trên cơ sở những cơ chế, chính sách mới, ngành Giáo dục TPHCM sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, cụ thể hóa các chính sách phát triển hệ thống trường lớp, trang thiết bị trường học, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, phát triển các mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

Đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế có nền giáo dục phát triển, tăng cường trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những mô hình giáo dục tiên tiến của thế giới. Quan tâm đến giáo dục toàn diện cho học sinh bằng việc dạy làm người, dạy tri thức, dạy kỹ năng sống, chăm sóc y tế học đường, đảm bảo an toàn và dinh dưỡng trong trường học.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 44 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982--20/11/2026). Ảnh: Văn Phong.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong cũng yêu cầu trong năm học 2026-2027, ngành Giáo dục TPHCM cần "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Để chủ đề năm học không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, đem lại chuyển biến thực tế tại từng lớp học, từng ngôi trường và quán triệt sâu sắc tinh thần "3 không": Không né tránh - Không đùn đẩy - Không để hạn chế kéo dài; đồng thời tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ và đánh giá cao những kết quả của ngành Giáo dục TPHCM. Ảnh: Văn Phong.

Ông Phong nhấn mạnh, TPHCM cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, quản trị phát triển giáo dục, khắc phục triệt để bệnh thành tích trong kiểm tra, đánh giá. Đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, đẩy mạnh STEM, AI và Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai vào chương trình học ngay từ bậc trung học cơ sở.

Kết hợp hài hòa giữa giáo dục tri thức hiện đại với bồi đắp văn hóa truyền thống và lòng nhân ái nghĩa tình. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ thống trường học thông minh, hạnh phúc, xây dựng trường học an toàn, thân thiện, lành mạnh để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Chăm lo toàn diện, nâng cao đời sống và xây dựng đội ngũ nhà giáo "vừa hồng, vừa chuyên".

Ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Tấn Phát trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Văn Phong.

Chủ tịch TPHCM cũng thông tin, thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thầy cô giáo yên tâm gắn bó với nghề, cống hiến trọn vẹn trí tuệ và tâm huyết mà không phải lo toan gánh nặng mưu sinh.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM trao bằng khen cho các nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. Ảnh Văn Phong.

Cũng tại buổi lễ, Lãnh đạo TPHCM đã trao bằng khen cho 9 nhà giáo được Bộ GDĐT tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 cho 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu ở các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt.