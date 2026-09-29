TPHCM kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân cản trở, trù dập cán bộ đổi mới, sáng tạo

Sáng 29-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trình bày tóm tắt dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 29-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nêu rõ mục tiêu TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tư duy đổi mới, có năng lực tổ chức thực hiện và khả năng giải quyết việc khó, việc mới, điểm nghẽn; chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển.

TPHCM xây dựng và vận hành hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung song song với phát hiện, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng. Đồng thời có cơ chế nhận diện, xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, trì trệ, thiếu trách nhiệm; phân định rõ giữa đổi mới, sáng tạo với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, hoàn thiện đồng bộ các quy định về thẩm quyền, nguồn lực, thể chế, dữ liệu, cơ chế phối hợp, kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình, bảo đảm cán bộ có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trình bày tóm tắt dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp đối thoại với cán bộ về những việc khó, việc mới, điểm nghẽn.

TPHCM hoàn thiện thể chế, quy định, quy trình tạo không gian cho đổi mới, sáng tạo. Trong đó, hoàn thiện cơ chế khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nghiên cứu, đề xuất “không gian thử nghiệm có kiểm soát” đối với lĩnh vực đủ điều kiện.

Đồng thời, triển khai nền tảng số quản trị đổi mới và cơ sở dữ liệu quốc gia về sáng kiến, đề xuất đổi mới, sáng tạo, bảo đảm kết nối, chia sẻ, phục vụ quản trị, giám sát và đánh giá; thiết lập cơ chế quản trị rủi ro công vụ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM tham mưu cơ chế xử lý trách nhiệm đối với những rủi ro khách quan trong quá trình đổi mới, sáng tạo theo quy định của pháp luật. TPHCM cũng xây dựng cơ chế bảo vệ; minh bạch quy trình miễn, giảm trách nhiệm gắn với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 29-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể hóa các quy định của Đảng về miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật đối với rủi ro khách quan. Đồng thời kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân vì động cơ không chính đáng, gây khó khăn, cản trở, trù dập, làm giảm động lực đổi mới, sáng tạo của cán bộ; chuyển trọng tâm kiểm tra, giám sát từ xử lý sau vi phạm sang phòng ngừa, cảnh báo sớm; ưu tiên lĩnh vực, địa bàn, vị trí dễ phát sinh rủi ro.

TPHCM đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy hiệu quả đổi mới và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phân bổ nguồn lực, đảm bảo nguyên tắc giao quyền gắn với nguồn lực và quản trị rủi ro.

TPHCM đặt chỉ tiêu 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW; xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm và tiến độ. Xác định chỉ tiêu 100% đề xuất đổi mới, sáng tạo thuộc diện phải xem xét, thẩm định được phân loại theo quy mô, mức độ rủi ro, thẩm quyền; có mục tiêu, nguồn lực, giới hạn rủi ro, cơ chế giám sát và phương án xử lý phát sinh. Xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng kéo dài, các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, vận hành bộ máy, công tác xây dựng Đảng vững mạnh.