TPHCM kiến nghị gỡ vướng về thủ tục hộ tịch, quốc tịch, đấu giá tài sản

Chiều 14-10, Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Sở Tư pháp TPHCM về kết quả công tác tư pháp trọng tâm, triển khai Luật Phát triển đô thị và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Sở Tư pháp TPHCM cho biết, sau khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực (từ ngày 1-10), thành phố phát động “Chiến dịch 30 ngày đêm khai thông thể chế”, đẩy nhanh việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách.

Qua rà soát, thành phố xác định 61 nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND TPHCM và 24 quyết định thuộc thẩm quyền UBND TPHCM cần ban hành. Tại kỳ họp chuyên đề tháng 9-2026, HĐND TPHCM thông qua 24 nghị quyết liên quan.

Ngoài ra, từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Tư pháp TPHCM đã góp ý, thẩm định 4.433 dự thảo văn bản, ban hành 785 văn bản tư vấn pháp lý, phục vụ tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Khu thương mại tự do. Thành phố xử lý 1.036/1.572 văn bản cần rà soát sau sắp xếp đơn vị hành chính, đạt 65,9%, phấn đấu hoàn thành rà soát trong năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ý LINH

Sở Tư pháp TPHCM cũng tích cực chuẩn bị nhân sự cho mô hình luật sư công. Đến nay, 4 nhân sự đầu tiên đã hoàn thành các bước chuẩn bị; hướng tới xây dựng đội ngũ luật sư công, chuyên trách các lĩnh vực tố tụng, tranh chấp quốc tế và tư vấn pháp lý trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Sở Tư pháp kiến nghị Bộ Tư pháp tháo gỡ 14 nhóm khó khăn liên quan hộ tịch, quốc tịch, thi hành án, đấu giá tài sản, chuyển đổi số và trợ giúp pháp lý.

Sở Tư pháp TPHCM cũng đề xuất giải pháp giải quyết giấy tờ cho 413 trường hợp công dân bị Hoa Kỳ trục xuất, trao trả nhưng không còn giấy tờ tùy thân; hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cấp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, Sở kiến nghị điều chỉnh quy định thông báo đấu giá tài sản đối với vụ việc có hàng ngàn đương sự theo hướng giao cơ quan thi hành án dân sự hỗ trợ thực hiện, giảm áp lực và chi phí cho tổ chức đấu giá.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM đề xuất Bộ Tư pháp hướng dẫn thống nhất cơ quan đầu mối theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; đồng thời làm rõ quan điểm về quy định công chứng bắt buộc đối với giao dịch đất đai nhằm bảo đảm an toàn pháp lý.

Đối với việc xây dựng văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị, lãnh đạo Sở Tư pháp TPHCM kiến nghị Bộ Tư pháp tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi của văn bản.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ghi nhận những kết quả của Sở Tư pháp TPHCM trong công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là Luật Phát triển đô thị. Bộ trưởng đề nghị Sở tiếp tục tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm luật sớm đi vào cuộc sống.