TPHCM kiểm tra toàn bộ bếp ăn trường học trong tháng 10 và tháng 11

Chiều 8/10, tại họp báo kinh tế - xã hội, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM cho biết, đơn vị sẽ kiểm tra các bếp ăn tập thể trường học, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 hoặc đầu tháng 11, nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.

Theo ông Hải, kế hoạch đã phân định rõ các cơ sở do Sở và phường, xã kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót bếp ăn nào.

Trước đó, Sở ATTP triển khai Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 và Công điện 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng, kiểm soát an toàn thực phẩm xuyên suốt từ nguồn cung cấp, giao nhận, bảo quản, chế biến đến khi cung cấp suất ăn cho học sinh.

Đối với các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, Sở triển khai hai kế hoạch kiểm tra chuyên đề theo Kế hoạch 5683/KH-SATTP ngày 10/9/2026 và Quyết định 5922/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của Chủ tịch UBND TPHCM. Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy định, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và các nguy cơ ảnh hưởng chất lượng suất ăn.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM thông tin tại họp báo chiều 8/10.

Sở cũng đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu rà soát, lập danh sách các cơ sở giáo dục có bếp ăn, tiếp nhận suất ăn sẵn hoặc có căng tin. Các cơ sở thực hiện khảo sát để đánh giá năng lực, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của đơn vị cung cấp suất ăn. Sở đã làm việc, hướng dẫn khoảng 400 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn.

Về vai trò của phụ huynh, Sở ATTP khuyến khích nhà trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn và đánh giá chất lượng bữa ăn. Khi đủ điều kiện, phụ huynh có thể kiểm tra nhanh một số nhóm nguyên liệu nguy cơ cao, kiểm tra khu vực chế biến và kịp thời phản ánh bất thường đến nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Sở ATTP, việc giám sát cần thực hiện trên cơ sở phối hợp với nhà trường, góp phần tăng tính công khai, minh bạch.

Tại họp báo, ông Hải cũng cho biết số vụ, ca ngộ độc thực phẩm năm 2024-2025 tăng so với các năm trước; 6 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận một số trường hợp nhưng quy mô nhỏ hơn. Sở ATTP đã tham mưu UBND TPHCM ban hành kế hoạch phòng ngừa và Quy chế phối hợp điều tra, xử lý ngộ độc, phân định rõ trách nhiệm giữa Sở, phường, xã và các sở, ngành, nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời. Công an và Quản lý thị trường sẽ phối hợp khi cần thiết.