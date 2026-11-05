TPHCM kích cầu mua sắm cuối năm, hướng tới giá trị giao dịch đạt hơn 30.000 tỷ đồng

Theo đó, hai cổng trực tuyến tại địa chỉ “songdong.hochiminhcity.gov.vn” và “hello.hochiminhcity.gov.vn” chính thức mở truy cập từ ngày 5/11, đánh dấu bước triển khai tiếp theo của chương trình “Vibrant HCMC” với thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh – Sống động từng trải nghiệm”. Việc đưa hai nền tảng số vào hoạt động được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp dịch vụ, đồng thời giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về các hoạt động, chương trình khuyến mại và điểm đến hấp dẫn trên địa bàn.

Các doanh nghiệp cùng triển khai nhiều chương trình kích cầu mua sắm dịp cuối năm

Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, với Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, điều phối chung. Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM (VIFC-HCMC) cùng Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động kích cầu được tổ chức tại nhiều không gian thương mại, văn hóa và du lịch của TPHCM, bắt đầu từ ngày 11/11. Theo kế hoạch, tối 11/11, lễ công bố “Vibrant HCMC – Shopping Season” dự kiến diễn ra tại Công viên Lam Sơn với các hoạt động giới thiệu thương hiệu, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Từ ngày 11 đến 15/11, Tuần lễ kích cầu Vibrant HCMC sẽ tổ chức nhiều không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại và hoạt động tương tác với người tiêu dùng. Trong cùng thời gian, các hoạt động hưởng ứng cũng dự kiến được triển khai tại nhiều địa điểm như Union Square, Công viên Chi Lăng, Nowzone, Diamond Plaza và các trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố. Người dân và du khách sẽ có thêm cơ hội tham gia các hoạt động mua sắm, vui chơi, giải trí, trải nghiệm thương hiệu, tiếp cận những chương trình ưu đãi và quà tặng do doanh nghiệp đồng hành triển khai.

Đáng chú ý, từ ngày 13 đến 15/11, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số dự kiến diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, do Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối tổ chức. Hoạt động này hướng đến kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung với người dân, doanh nghiệp thông qua các không gian giới thiệu giải pháp công nghệ, dịch vụ và thanh toán số. Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình đại nhạc hội dự kiến được tổ chức vào ngày 14/11. Thông qua việc kết hợp các hoạt động thương mại với văn hóa, giải trí và du lịch, TPHCM kỳ vọng tạo thêm sức hút cho các điểm đến, kích thích nhu cầu mua sắm, tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Tuần lễ kích cầu Vibrant HCMC sẽ tổ chức nhiều không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại và hoạt động tương tác với người tiêu dùng

Một trong những điểm đáng chú ý của Vibrant HCMC là sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp với nhiều chương trình ưu đãi dành cho người tiêu dùng. Theo số liệu tổng hợp đến ngày 27/10/2026, chương trình đã ghi nhận khoảng 97 chương trình khuyến mại do các đối tác đề xuất, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến trên 250 tỷ đồng, cùng sự đồng hành của hơn 100 thương hiệu. Các hình thức ưu đãi khá đa dạng, từ giảm giá trực tiếp, phiếu mua hàng (voucher), quà tặng điện tử đến ưu đãi về dịch vụ tài chính và thanh toán.

Đặc biệt, chương trình đặt mục tiêu thúc đẩy tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) qua các nền tảng thương mại và thanh toán đạt trên 30.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng là phần giá trị giao dịch tăng thêm kỳ vọng từ các hoạt động kích cầu.

Không chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá, Vibrant HCMC còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái số kết nối năm nhóm trải nghiệm gồm mua sắm tập trung, thương mại điện tử, du lịch - trải nghiệm, thanh toán số và tài chính số. Thông qua hai cổng trực tuyến, người dân và du khách có thể tìm hiểu thông tin chương trình, các địa điểm tổ chức hoạt động, dịch vụ và ưu đãi từ doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các đơn vị liên quan thúc đẩy các giải pháp thanh toán, tài chính số. Trọng tâm là kết nối các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech) và đối tác quốc tế tham gia theo quy định; nghiên cứu, triển khai các giải pháp thanh toán thuận tiện cho khách quốc tế, thanh toán xuyên biên giới và dịch vụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người bán hàng thông qua những tổ chức đủ điều kiện.

Việc kết nối các nền tảng trực tuyến với hệ thống trung tâm thương mại, điểm mua sắm, dịch vụ và không gian trải nghiệm được kỳ vọng góp phần mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và tạo thuận lợi cho hoạt động tiêu dùng. Với việc chính thức mở hai cổng trực tuyến và chuẩn bị triển khai chuỗi hoạt động từ ngày 11/11, TPHCM đang từng bước cụ thể hóa chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027.