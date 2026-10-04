TPHCM không thể thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Chiều 4/10, tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc về tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Ảnh: CP

LNG Hiệp Phước giai đoạn I có công suất 1.200 MW

Báo cáo đoàn công tác, Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước (HPPC) cho biết, Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn I có công suất 1.200 MW, tổng mức đầu tư hơn 18.911 tỷ đồng, tương đương khoảng 892,8 triệu USD.

Dự án được phát triển trên cơ sở nâng cấp, mở rộng nhà máy điện hiện hữu công suất 375 MW, gồm 3 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp với tổng công suất 1.200 MW. Dự án đồng thời cải tạo, nâng cấp cảng hiện hữu 40.000 DWT để tiếp nhận LNG; xây dựng bồn chứa LNG và hệ thống tái hóa khí cung cấp nhiên liệu cho nhà máy.

Đến nay, báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Bộ Công Thương thẩm định; chủ đầu tư đã hoàn thành nhiều thủ tục về đầu tư, đấu nối, đo đếm điện năng và ký hợp đồng mua bán điện.

Theo kế hoạch, các tổ máy số 1, 2 và 3 dự kiến lần lượt được đưa vào vận hành thương mại trong các tháng 10, 11 và 12/2028.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Ảnh: CP

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết Thành phố đang hoàn tất thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án giai đoạn I. Ngoài giai đoạn I đang được triển khai, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn II, công suất 1.500 MW; đồng thời đề xuất bổ sung giai đoạn III, công suất 1.500 MW, nhằm tận dụng hạ tầng LNG hiện hữu và bổ sung nguồn điện cho khu vực.

Chuẩn bị thiết bị cho các giai đoạn mở rộng phải được thực hiện từ sớm

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu TPHCM sớm hoàn thành những thủ tục thuộc thẩm quyền; chủ động làm việc với Bộ Công Thương về việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch và tiến độ hệ thống truyền tải, đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch đầu tư phù hợp với tiến độ nguồn điện.

Việc phát triển nguồn và lưới phải được tính toán đồng bộ, tránh tình trạng nhà máy hoàn thành nhưng hệ thống truyền tải chưa đáp ứng khả năng giải tỏa công suất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà cho cán bộ, công nhân triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Ảnh: CP

Đối với đề xuất mở rộng nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn II, III, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý việc chuẩn bị thiết bị cho các giai đoạn mở rộng phải được thực hiện từ sớm để bảo đảm tiến độ đưa các nguồn điện vào vận hành theo đúng kế hoạch.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng của TPHCM và khu vực phía Nam, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ: “TPHCM không thể thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng”.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ ủng hộ TPHCM phát triển các nguồn điện cần thiết phục vụ tăng trưởng; yêu cầu Thành phố, Bộ Công Thương, ngành điện và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ Hiệp Phước giai đoạn I và II, đồng thời chuẩn bị đồng bộ hệ thống truyền tải để các nguồn điện khi hoàn thành có thể phát huy hiệu quả.