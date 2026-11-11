TPHCM không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân

Ngày 11-11, Hội Nông dân TPHCM tổ chức hội nghị lãnh đạo thành phố gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân TPHCM vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Nhiều kiến nghị gửi đến lãnh đạo TPHCM

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp liên quan đến đất đai, quy hoạch, công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp; vốn và chính sách hỗ trợ; khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nghề, phát triển thị trường và tiêu thụ nông sản...

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân thành phố năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về đất đai và công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, bà Võ Thị Kim Đương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Phước, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thống nhất hướng dẫn để người dân dễ thực hiện. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để xây dựng công trình trái phép.

Ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long, kiến nghị thành phố hỗ trợ chi phí kiểm nghiệm, hoàn thiện hồ sơ, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và các thủ tục công nhận lại, nâng hạng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân thành phố năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan đến phát triển kinh tế biển, bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hải, kiến nghị thành phố có chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi, nâng cấp phương tiện khai thác thủy sản, đáp ứng yêu cầu vươn khơi, bám biển và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Thoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã An Long, kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nhất là trộn chất tạo nạc vào thức ăn chăn nuôi, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người chăn nuôi chân chính và ổn định thị trường.

Không ngừng nâng cao đời sống nông dân

Trao đổi với cán bộ, hội viên nông dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, định hướng phát triển mới mở ra nhiều cơ hội cho nông nghiệp thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến việc xây dựng “Người nông dân thế hệ mới”, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí, yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người nông dân trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, chú trọng tinh thần đổi mới sáng tạo trên nền tảng kế thừa kinh nghiệm, giá trị truyền thống; chủ động ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng chuỗi giá trị và tăng sức cạnh tranh của nông sản.

Người nông dân thế hệ mới cũng cần phát huy tinh thần hợp tác, chia sẻ và cùng phát triển; chú trọng xây dựng các hợp tác xã kiểu mới, tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản và hợp tác liên vùng, từng bước hình thành chuỗi liên kết bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và lãnh đạo thành phố trao quà đến đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với Hội Nông dân TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên.

Hội cần chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp để các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn được triển khai hiệu quả, phát huy nguồn lực và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đối với các sở, ban, ngành, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị chính đáng của nông dân; chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn, gắn với quá trình cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, mục tiêu của thành phố là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; tạo điều kiện để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, UBND TPHCM và các sở, ngành sẽ nghiêm túc tiếp thu, rà soát, triển khai các giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực nông nghiệp; rà soát các quy định hiện hành, cân đối, bố trí nguồn lực để hoàn thiện chính sách gắn với việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Qua đó, bảo đảm các chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống, để nông dân được thụ hưởng những thành quả phát triển của thành phố.