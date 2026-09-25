TPHCM không muốn bệnh viện tuyến cuối mãi 'gánh' cả thành phố

Đưa bệnh viện tuyến cuối “vươn” ra các khu vực

Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp - chính quyền TPHCM chuyên đề lĩnh vực y tế ngày 25/9, ông Lương Chấn Lập, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế TPHCM, cho biết việc mở rộng địa bàn khiến ngành y tế phải đối mặt với yêu cầu tổ chức lại hệ thống trên một không gian lớn hơn.

Hiện TPHCM có 168 bệnh viện, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, 168 trạm y tế xã, phường và 298 điểm trạm y tế. Hệ thống y tế tư nhân cũng phát triển mạnh với 358 phòng khám đa khoa, hơn 11.000 phòng khám chuyên khoa và hơn 18.000 nhà thuốc.

Ông Lương Chấn Lập, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế TPHCM

Quy mô mới đặt ra yêu cầu phân bổ lại nguồn lực thay vì tiếp tục tập trung quá lớn vào khu vực trung tâm.

Theo ông Lập, thực tế nhiều năm qua cho thấy các bệnh viện chuyên sâu tại khu vực trung tâm thường xuyên chịu áp lực quá tải, trong khi ở một số địa bàn khác, nguồn lực về đất đai, hạ tầng và thiết bị y tế chưa được khai thác tương xứng.

Trong bối cảnh đó, ngành y tế TPHCM định hướng phát triển hệ thống theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Một trong những giải pháp đáng chú ý là triển khai cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối tại những khu vực xa trung tâm.

Theo Sở Y tế, các cơ sở 2 sẽ đóng vai trò như cánh tay nối dài về chuyên môn của bệnh viện tuyến cuối, gắn với hệ thống bệnh viện cửa ngõ tại từng khu vực.

Những cơ sở này được định hướng có khả năng tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, hồi sức và xử lý phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh ngay tại địa bàn. Những trường hợp cần kỹ thuật chuyên sâu có thể được kết nối với bệnh viện tuyến cuối.

Toàn cảnh hội nghị.

Cách làm này nhằm hạn chế việc người dân phải di chuyển về khu vực trung tâm cho những nhu cầu khám chữa bệnh có thể giải quyết tại địa phương.

Đồng thời, khi một phần chức năng được phân bổ về các cực y tế khu vực, những bệnh viện chuyên sâu tại trung tâm có điều kiện tập trung nguồn lực vào phát triển kỹ thuật cao, đào tạo nhân lực và chuyển giao chuyên môn cho toàn mạng lưới.

Ngành y tế đang định hướng hình thành các cụm y tế tại Thủ Đức, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường tại Bình Dương được dự kiến trở thành một trong những hạt nhân phát triển hệ thống y tế khu vực.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, các bệnh viện đa khoa Bà Rịa và Vũng Tàu cùng các cơ sở khác sẽ tiếp tục được phát triển, kết nối với hệ thống chuyên sâu của thành phố.

Quy mô y tế tăng, doanh nghiệp phải cập nhật quy định

Không chỉ hệ thống bệnh viện, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên sau khi TPHCM mở rộng địa giới.

TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết hiện thành phố có khoảng 15.000 nhà thuốc, tăng đáng kể so với khoảng 8.000 cơ sở trước đây. Số đơn vị kinh doanh dược phẩm cũng tăng từ khoảng 1.100 lên gần 1.500; lĩnh vực vật tư y tế tăng từ khoảng 1.200 lên xấp xỉ 1.500.

Theo ông Nam, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế rất đa dạng, từ dược phẩm, mỹ phẩm, vật tư, thiết bị y tế đến đầu tư xây dựng bệnh viện.

Cùng với sự mở rộng về quy mô, doanh nghiệp cũng cần chủ động cập nhật các quy định mới.

Đơn cử, trong lĩnh vực quảng cáo, cơ chế quản lý hiện chuyển mạnh sang hậu kiểm. Doanh nghiệp được chủ động hơn trong hoạt động quảng cáo nhưng đồng thời phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, bảo đảm phù hợp với hồ sơ và phạm vi được cấp phép.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, một số doanh nghiệp vẫn chưa nắm đầy đủ các quy định mới, dẫn đến nguy cơ sử dụng nội dung vượt quá phạm vi được phép.

Tại hội nghị, Sở Y tế cho biết các phòng chuyên môn đã được mời tham gia để trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề doanh nghiệp đặt ra. Những nội dung chưa thể xử lý ngay sẽ được tổng hợp và trả lời bằng văn bản.

Trong giai đoạn 2026-2030, ngành y tế TPHCM tiếp tục định hướng phát triển y tế cộng đồng, y tế thông minh, y tế dự phòng, công nghiệp dược, hệ thống cấp cứu và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Việc tái cấu trúc mạng lưới theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm được đặt trong mục tiêu lớn hơn là phân bổ lại nguồn lực y tế trên toàn địa bàn, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối và đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đến gần người dân hơn.