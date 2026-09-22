TPHCM: Không để nghị quyết nằm trên giấy, phải biến chính sách thành kết quả cụ thể

Tăng tốc đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa, triển khai Luật Phát triển đô thị.

Phát biểu tại kỳ họp ngày 22/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các động lực truyền thống được củng cố, trong khi những động lực mới từng bước phát huy hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi các cơ quan phải nhanh chóng đưa những chủ trương, chính sách đã được quyết nghị vào thực tiễn.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND thành phố phải khẩn trương cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết được HĐND thông qua, tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách mới để tạo thêm động lực phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu, chậm tổ chức thực hiện.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; rà soát các khu đất công, nhà đất công nhằm đưa nguồn lực vào khai thác hiệu quả, hạn chế lãng phí.

“Không để nghị quyết nằm trên giấy mà phải biến nghị quyết hôm nay thành những công trình, dự án, nguồn lực và tăng trưởng”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc, không trễ nải; các nghị quyết phải tạo ra những giá trị cụ thể cho kinh tế - xã hội và góp phần cải thiện đời sống người dân.

38 nghị quyết bước đầu để mở rộng không gian phát triển

Kết thúc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho rằng các nghị quyết được thông qua mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là tổ chức triển khai để các cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ ràng, có kết quả cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND thành phố nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp; đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm, gắn kết quả thực hiện với đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc tại kỳ họp.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan cần thường xuyên theo dõi, đánh giá, nhận diện khó khăn, chủ động quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm giải trình. Những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền cần được kịp thời báo cáo để phối hợp xử lý hoặc trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị là một quá trình, không thể hoàn thành chỉ trong một, hai kỳ họp. Theo kế hoạch, trong thời gian còn lại của năm 2026, HĐND TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức 2 kỳ họp để xem xét, thông qua các nghị quyết cần thiết nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị và những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các chính sách khi ban hành phải đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đồng bộ với hệ thống pháp luật; đồng thời phải rõ đối tượng, rõ điều kiện, rõ trách nhiệm và đủ cụ thể để dễ thực hiện.

Đặc biệt, quá trình xây dựng chính sách cần tăng cường tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động trực tiếp; đồng thời chọn lọc kinh nghiệm phù hợp từ các đô thị phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Từ yêu cầu của UBND và HĐND thành phố, điểm chung được nhấn mạnh xuyên suốt kỳ họp là khoảng cách giữa việc ban hành chính sách và tổ chức thực hiện phải được rút ngắn.

Toàn cảnh kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các Ban HĐND tiếp tục đồng hành với UBND và các sở, ngành trong quá trình xây dựng chính sách; tổ chức thẩm tra thực chất, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết trước khi trình HĐND xem xét, quyết định.

Đối với ông Trương Minh Huy Vũ, người vừa được HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tọa kỳ họp và HĐND thành phố đề nghị trên cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sâu sát thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với tập thể UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Khép lại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đổi mới và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Các nghị quyết được thông qua phải sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực để TPHCM phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.