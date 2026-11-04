TPHCM: Không để kiến nghị cử tri kéo dài

Sáng 4-11, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố.

Dự hội nghị có đồng Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Làm rõ trách nhiệm giải quyết kiến nghị tồn đọng

Thời gian qua, công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới nhưng vẫn còn những hạn chế. Một số ý kiến cử tri chưa cụ thể, người chủ trì chưa kịp thời gợi mở để làm rõ; kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã vẫn được chuyển lên thành phố; nội dung tổng hợp thiếu địa chỉ cụ thể. Nhiều vấn đề liên quan quy hoạch, đất đai, giá đất, hạ tầng giao thông chưa được giải quyết dứt điểm, khiến cử tri tiếp tục phản ánh qua nhiều kỳ tiếp xúc.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Từ thực tế này, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn, đề xuất tách riêng các kiến nghị tồn đọng kéo dài, thay vì tiếp tục tổng hợp chung vào báo cáo tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Những kiến nghị này cần được đưa vào chương trình làm việc trực tiếp giữa lãnh đạo UBND TPHCM với các sở, ngành hoặc nội dung phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để xác định rõ vướng mắc, trách nhiệm và hướng tháo gỡ.

Theo bà Lê Thị Ngọc Thanh, thông tin, kiến nghị của cử tri khá đầy đủ nhưng khâu phản hồi cuối cùng chưa rõ ràng. Cần xác định người chịu trách nhiệm chính, theo dõi và trả lời đến cùng. Ngay cả với những vụ việc khó giải quyết do vướng quy định pháp luật hoặc yếu tố lịch sử, cử tri vẫn mong cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp nhận, kiên trì theo dõi và có trách nhiệm giải quyết.

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Nguyễn Thị Thảo Nguyên cho biết, văn bản trả lời chưa đồng nghĩa kiến nghị của cử tri đã được giải quyết trên thực tế. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Cùng quan tâm đến khâu giám sát, bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, kiến nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM tăng cường phối hợp với Văn phòng UBND TPHCM, cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị theo từng địa bàn; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu chung phục vụ đại biểu khảo sát, giám sát, đôn đốc.

Bà Nguyên đề nghị phân biệt việc trả lời với việc giải quyết kiến nghị trên thực tế. Một văn bản trả lời chưa đồng nghĩa vấn đề của người dân đã được xử lý. Những vấn đề từ thực tiễn địa bàn cần được chuyển đến các ban của HĐND thành phố để đưa vào nội dung khảo sát, thẩm tra, giám sát và kiến nghị hoàn thiện chính sách.

Giám sát kết quả thực tế, không dừng ở báo cáo

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn đề nghị UBND TPHCM chấn chỉnh tình trạng lãnh đạo sở, ngành vắng mặt tại các buổi tiếp xúc cử tri; yêu cầu lãnh đạo các đơn vị liên quan trực tiếp tham dự, trả lời những vấn đề thuộc trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề xuất đưa kết quả trả lời kiến nghị cử tri vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo sở, ngành; xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết để các tổ đại biểu HĐND TPHCM kịp thời giám sát, đôn đốc.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng thông tin, HĐND TP đang rà soát, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, chuẩn bị tổ chức buổi làm việc giám sát vào cuối tháng 11. Nội dung tập trung vào phân tích, tìm giải pháp tháo gỡ dứt điểm những vụ việc bức xúc, tồn đọng nhiều năm.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các đại biểu, tổ đại biểu HĐND TPHCM tăng cường giám sát thực chất; phân định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì và đơn vị phối hợp trong những vụ việc liên quan nhiều sở, ngành, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Các tổ đại biểu cũng cần chủ động lựa chọn vấn đề bức xúc tại địa bàn để giám sát chuyên đề, theo dõi kết quả giải quyết thực tế, không dừng ở báo cáo; mời đại diện cơ quan chuyên môn có thẩm quyền tham dự tiếp xúc cử tri để trực tiếp giải trình, trả lời những vấn đề người dân quan tâm.