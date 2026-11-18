Hơn 10.200 cơ sở nhà, đất công được rà soát, phân loại

Ngày 17/11/2026, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 7645/QĐ-UBND phê duyệt phương án và kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố. Theo đó, việc sắp xếp, xử lý nhà, đất công không chỉ nhằm bố trí lại trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập mà còn hướng đến mục tiêu quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, khai thác hiệu quả từng tài sản, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí nguồn lực Nhà nước.

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Theo kết quả rà soát, thống kê cập nhật đến ngày 25/9/2026, toàn Thành phố có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý. Trong đó, khối cơ quan Đảng có 333 cơ sở; khối sở, ban, ngành có 947 cơ sở; khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có 93 cơ sở; khối đơn vị sự nghiệp công lập Thành phố có 129 cơ sở; khối UBND cấp xã có 8.626 cơ sở và 129 cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng sử dụng, hồ sơ pháp lý, chức năng và nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị, UBND TPHCM đã xây dựng phương án sắp xếp, xử lý đối với từng nhóm tài sản. Phương án đã được báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố và được Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất về kết quả rà soát, nguyên tắc, định hướng và phương án xử lý.

Theo phương án được phê duyệt, có 9.849 cơ sở được giữ lại để tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Đáng chú ý, 320 cơ sở nhà, đất thuộc diện thu hồi, gồm 258 cơ sở thuộc Thành phố và 62 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương. Bên cạnh đó, 70 cơ sở được định hướng chuyển đổi công năng và 12 cơ sở tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Việc phân loại, xác định phương án xử lý đối với khối lượng lớn cơ sở nhà, đất công được xem là cơ sở quan trọng để Thành phố từng bước khắc phục tình trạng tài sản sử dụng chưa hiệu quả, đồng thời bảo đảm hoạt động ổn định của các cơ quan, đơn vị sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Một điểm đáng chú ý trong phương án sắp xếp, xử lý tài sản công của TPHCM là chủ trương ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất dôi dư để phục vụ những lĩnh vực thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân. Cụ thể, trong số 70 cơ sở được định hướng chuyển đổi công năng, có 32 cơ sở phục vụ hoạt động văn hóa, 31 cơ sở phục vụ giáo dục, 6 cơ sở phục vụ y tế và một cơ sở phục vụ lĩnh vực khoa học, công nghệ. Việc chuyển đổi công năng này không chỉ góp phần tận dụng cơ sở vật chất sẵn có mà còn bổ sung nguồn lực cho các lĩnh vực trực tiếp phục vụ đời sống người dân, nhất là trong điều kiện Thành phố đang có nhu cầu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng khoa học, công nghệ.

Theo định hướng của UBND TPHCM, các cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng hoặc dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy phải được xem xét, xử lý phù hợp, không để kéo dài tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng sai công năng. Tùy theo vị trí, hiện trạng, tính chất pháp lý và nhu cầu thực tế, các cơ sở này sẽ được nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi để giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác hoặc đưa vào quỹ đất phục vụ các mục tiêu phát triển của Thành phố.

Đối với các cơ sở thuộc diện thu hồi, Thành phố định hướng tăng cường quản lý tập trung, giao cho các đơn vị có chức năng tiếp nhận, quản lý và khai thác theo quy định. Giải pháp này nhằm khắc phục tình trạng tài sản công phân tán tại nhiều cơ quan, đơn vị, thiếu đầu mối quản lý, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc bảo quản, sử dụng và khai thác tài sản Nhà nước.

Kiên quyết không để tài sản công bị bỏ hoang, lãng phí

Đối với 129 cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương, TPHCM cũng đã chủ động rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý và xử lý. Theo đó, trong số 117 cơ sở đã được tiếp nhận, có 44 cơ sở được bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục sử dụng; 7 cơ sở chuyển đổi công năng; 62 cơ sở được giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác; 2 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác và 2 cơ sở tiếp tục được tham mưu phương án xử lý theo quy định.

Đối với 12 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục tiếp nhận, Thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương để hoàn thành việc bàn giao và xác định phương án xử lý. Việc rà soát, tiếp nhận và xử lý các cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao được thực hiện đồng thời với quá trình sắp xếp tài sản công của Thành phố, nhằm bảo đảm quản lý thống nhất, hạn chế tình trạng tài sản không được khai thác hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Để triển khai phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất công trên toàn địa bàn, UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tổ chức thực hiện. Trong đó, Thành phố yêu cầu xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện cũng như cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai. Trọng tâm trước mắt là đẩy nhanh công tác bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý, ban hành quyết định giao tài sản cho các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác.

Thành phố xác định, việc sắp xếp tài sản công phải gắn với yêu cầu thực hành tiết kiệm, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, không để các cơ sở nhà, đất có giá trị bị bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả trong thời gian dài. Đặc biệt, trong bối cảnh TPHCM đang tập trung huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, việc đưa các cơ sở nhà, đất công dôi dư vào khai thác hiệu quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiết kiệm ngân sách và phát huy giá trị nguồn lực hiện có.

Theo UBND TPHCM, quan điểm xuyên suốt của TP là tài sản công phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao nhất; kiên quyết không để đất đai, trụ sở và các cơ sở nhà, đất công bị bỏ hoang, lãng phí hoặc sử dụng kém hiệu quả. Thông qua việc rà soát, sắp xếp và xử lý đồng bộ hơn 10.200 cơ sở nhà, đất, Thành phố hướng đến mục tiêu không chỉ ổn định hoạt động của bộ máy sau sắp xếp mà còn khai thác tốt hơn nguồn lực tài sản công, phục vụ người dân và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.