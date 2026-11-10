TPHCM: Khống chế vụ cháy tàu sắt gần cầu Cửa Lấp

Lửa bùng phát dữ dội trên tàu sắt neo đậu tại khu vực Phước Tỉnh, xã Long Hải

Khoảng 10 giờ 30 ngày 10-11, người dân phát hiện lửa bùng phát trên một tàu sắt neo đậu tại khu vực cảng cá gần cầu Cửa Lấp, xã Long Hải, nên báo cơ quan chức năng.

Đến khoảng 11 giờ 15, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, huy động 3 phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ dập lửa, ngăn cháy lan sang các ghe, thuyền neo đậu gần đó.

Khu vực xảy ra cháy có nhiều tàu, thuyền đang neo đậu

Khoảng 11 giờ 50, đám cháy được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Thiệt hại về người và tài sản chưa được xác định. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.