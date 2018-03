TPHCM: Khởi tố vụ án gây cháy chung cư Carina Plaza

Liên quan vụ cháy chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TPHCM) mà báo Tài nguyên & Môi trường online đã phản ánh, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật hình sự năm 2015.Liên quan vụ cháy chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TPHCM) mà báo Tài nguyên & Môi trường online đã phản ánh, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây cháy ở chung cư Carina Plaza được xác định là do sự cố từ một xe gắn máy trong hầm giữ xe của chung cư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng loại trừ nguyên nhân cố ý gây cháy nổ như một giả thuyết ban đầu.

UBND phường 16 cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường; chính quyền và công an địa phương đã bàn giao công tác quản lý bên trong chung cư cho chủ đầu tư và Ban Quản lý chung cư. Dù vậy, để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chung cư Carina Plaza trong lúc này, chính quyền địa phương có chỉ đạo công an bố trí các tổ chốt trực 24/24 quanh chung cư và nơi cư dân ở tạm để đảm bảo an ninh trật tự, tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến cư dân. Đồng thời địa phương cũng yêu cầu chủ đầu tư và ban quản lý chung cư Carina Plaza tăng cường nhân viên bảo vệ giữ trật tự trong chung cư.

Cư dân chung cư Carina Plaza đang sống tạm bợ, sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trong diễn biến có liên quan, chiều 26/3, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (UBTƯMTTQ VN) do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dẫn đầu đã đến thăm viếng, động viên, hỗ trợ một số gia đình có người chết, bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza.

Tại gia đình anh Trần Văn An (bảo vệ của chung cư Carina tử vong do ngạt khói vì đã dũng cảm đến từng căn hộ báo cháy và trực tiếp cứu người) ở số 72/11, đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, bà Trương Thị Ngọc Ánh đã chia buồn sâu sắc và động viên vợ, con của nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Thay mặt đoàn công tác, bà Trương Thị Ngọc Ánh đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng đến gia đình ông An.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh động viên người nhà anh An vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Tiếp đó, Đoàn cũng đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho các hộ khác có người chết và 3 triệu đồng/hộ cho 44 hộ có người bị thương trong vụ hỏa hoạn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến viếng và chia buồn với gia đình bà Lưu Lê Bích Phượng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM). Bà Phượng ngụ tại chung cư Carina, bị rơi từ trên cao xuống đất tử vong khi đu dây thoát khỏi đám cháy.