Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 1/11 tại quán ốc 9999 thuộc Tổ 8, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 1/11, tại quán ốc 9999 xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên gồm nam và nữ. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong tình cảm giữa 2 cô gái, các bên xảy ra cự cãi rồi nhanh chóng chuyển thành xô xát.

7 đối tượng bị khởi tố.

Các đối tượng đã lao vào đánh nhau, có sử dụng hung khí, la hét, chửi bới, gây mất trật tự tại khu vực đông dân cư. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người dân và phương tiện qua lại, gây ảnh hưởng đến giao thông, an ninh, trật tự và tạo tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Thực nghiệm lại hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Mỹ đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an phường cảnh báo mọi hành vi đánh nhau, gây rối, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.