Ngày 23/11, thông tin từ Công an phường An Khánh, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Quân (SN 2005) và N.H.T.K. (SN 2009) về tội gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, chuyển xử lý vi phạm hành chính đối với H.Q.B. (SN 2011) và T.H.Q.V. (SN 2012) do chưa đủ 16 tuổi.

Đây là nhóm đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay tấn công người đi đường để trêu đùa, nhằm thỏa mãn niềm vui trên địa bàn phường An Khánh.

Hai đối tượng liên quan đến vụ việc

Các đối tượng thực nghiệm lại hiện trường.

Theo điều tra, ngày 2/11, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy vô cớ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Cơ Thạch, vào tối 29/10. Khi nạn nhân phát hiện đuổi theo đến gần giao lộ Mai Chí Thọ, nhóm này tiếp tục xịt hơi cay chống trả rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khánh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét. Đến ngày 4/11, lực lượng chức năng đã triệu tập toàn bộ 4 đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ tang vật gồm 2 xe mô tô và 1 bình xịt hơi cay nhãn hiệu NATO (kết quả giám định xác định thuộc danh mục công cụ hỗ trợ).

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận đã tự đặt mua bình xịt hơi cay trên mạng xã hội rồi rủ nhau ra khu vực Sala tìm người đi đường để xịt nhằm "trêu đùa, thỏa mãn niềm vui".

Hành vi này không chỉ coi thường pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông, dễ dẫn đến tai nạn.

Công an phường An Khánh đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em; tuyệt đối không để thanh thiếu niên tự ý mua bán, sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép hoặc tụ tập thực hiện các hành vi gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.