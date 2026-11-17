Chương trình có quy mô vận động dự kiến khoảng 7.000 lượt tham gia trong các hoạt động, với các màn trình diễn quy mô, không gian nghệ thuật thực tế ảo là những điểm nhấn đáng chú ý.

Theo BTC, sự kiện lựa chọn một cách tiếp cận giàu tính tham gia: đưa học sinh, sinh viên từ vị trí người xem trở thành người trực tiếp thực hành, biểu diễn và lan tỏa văn hóa. Ngày hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp tổ chức, tại số 01 Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa, TP.HCM; với sự tham gia, phối hợp của các cơ sở Hội, trường học, câu lạc bộ, nghệ nhân và các đơn vị đồng hành.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Tiếp đó, Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026–2030. Năm 2026 vì vậy mang ý nghĩa khởi đầu đặc biệt: văn hóa được tôn vinh không chỉ bằng các chương trình biểu diễn, mà bằng cơ hội để cộng đồng trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026 tại TPHCM diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 24/11.

Với vai trò là thiết chế văn hóa dành cho học sinh, sinh viên, Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM cụ thể hóa tinh thần ấy bằng chuỗi hoạt động có thể xem, nghe, chạm, thử và cùng thực hiện.

Một trong những hình ảnh tạo dấu ấn tại lễ khai mạc tại TPHCM là hoạt động đồng diễn thư pháp, thu hút 100 người tham gia. Hòa tấu “Tình tính tang” bằng nhạc cụ dân tộc cũng thu hút 100 người. Đối thoại với các hình thức nghệ thuật truyền thống là không gian thực tế ảo nghệ thuật (VR Art). Hoạt động trình diễn vẽ 3D trong không gian thực tế ảo và các nội dung trải nghiệm tạo cầu nối giữa nghệ thuật, công nghệ và tư duy sáng tạo của học sinh, sinh viên.

Liên hoan Vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng dân ca năm 2026 mở ra sân chơi dành cho những người trẻ yêu nghệ thuật truyền thống. Vòng sơ loại diễn ra trong chuỗi hoạt động ngày 15/11 và vòng chung kết diễn ra ngày 24/11. Cùng với liên hoan là các hoạt động âm nhạc dân tộc học đường, biểu diễn nghệ thuật, chương trình Sử ca học đường với vở diễn “Thành Thăng Long thuở ấy”.

Sự kiện thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Tại Ngày hội, người tham dự có thể tìm hiểu trang phục truyền thống, áo dài và Việt phục; trải nghiệm thư pháp, vẽ mặt nạ Hát Bội, nghệ thuật dân gian; khám phá nghề thủ công như tranh kiếng, gốm Lái Thiêu – Sông Bé, làm nhang và trà Việt Nam; tham gia trò chơi dân gian, không gian ẩm thực và các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

Ngày 24/11, bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật “Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, còn có tuyên dương gương “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu” TP.HCM năm 2026 và bế mạc Ngày hội. Hoạt động tôn vinh những người trẻ có thành tích và đóng góp cho cộng đồng bổ sung chiều sâu quan trọng: bên cạnh giới thiệu di sản, Ngày hội còn ghi nhận những con người đang tiếp nối các giá trị tốt đẹp trong hiện tại.