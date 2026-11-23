Tại chương trình có 300 đoàn viên, người lao động được chuyển khoản ngay mỗi người 1.000.0000 đồng cùng một phần quà trị giá 350.000 đồng. Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến trong đợt đầu là 405 triệu đồng. Tại sự kiện, Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh trao tặng phiếu mua sắm, tiền lì xì và các quà tặng khác đến tận tay công nhân.

Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham dự chương trình

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trao qua cho các đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Đồng hành cùng Liên đoàn Lao động TP.HCM trong đợt chăm lo, chương trình Vibrant HCMC dành tặng những phần quà trực tiếp cho công nhân tham dự buổi lễ. Sau chương trình, người lao động còn có thể tiếp cận và sử dụng các phiếu ưu đãi điện tử của Vibrant HCMC thông qua hai nền tảng hello.hochiminhcity.gov.vn và songdong.hochiminhcity.gov.vn. Thông qua hoạt động này, chương trình mong muốn mang thêm những lợi ích thiết thực đến người lao động, đồng thời kết nối họ với các hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm dịch vụ trên địa bàn thành phố…

Đây là một trong chuỗi những hoạt động chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) triển khai các hoạt động trao tặng quà trực tiếp và cung cấp phiếu ưu đãi điện tử dành cho công nhân tham dự.

Trong chương trình chăm lo Tết năm nay, Liên đoàn Lao động TP.HCM dự kiến hỗ trợ 370.000 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 370 tỷ đồng. Theo đó, mỗi người thuộc diện được hỗ trợ sẽ nhận 1 triệu đồng. Các cấp Công đoàn tập trung triển khai từ tháng 11/2026, hướng đến hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mua sắm Tết và đi lại, tạo điều kiện để người lao động đón Tết đủ đầy, sum họp cùng gia đình.

Niềm vui của người lao động khi được nhận quà Tết

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, các cấp Công đoàn Thành phố tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực như Chợ Tết Công đoàn, Tấm vé nghĩa tình, Tết Sum vầy và thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, các hoạt động góp phần kết nối nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia và mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho người lao động.

Vibrant HCMC với vai trò là đơn vị đồng hành mong muốn cùng chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng và xây dựng hình ảnh một TP.HCM năng động, sống động, nghĩa tình nơi sự phát triển của thành phố luôn gắn liền với chất lượng cuộc sống của người dân.