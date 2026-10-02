TPHCM khởi công dự án hơn 739 tỉ đồng mở rộng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Lễ khởi công dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 739 tỉ đồng, quy mô gồm 1 tầng hầm và 8 tầng nổi trên diện tích 3.275m². Dự án được định hướng phục vụ điều trị nội trú quy mô 300 giường cho khối Sản - Nhi, với nhiều khu chức năng chuyên môn như cấp cứu, khám và điều trị, phòng mổ, phòng sinh, hậu sản, điều trị nội trú, hồi sức sơ sinh và các không gian chức năng phục vụ người bệnh và nhân viên y tế.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Dự án còn bố trí các khu chức năng chuyên sâu như ngân hàng sữa mẹ, khu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), khu chăm sóc mẹ và bé, cùng hệ thống hồi sức sau sinh và hồi sức cấp cứu cho bệnh nhi. Đây là những hạng mục góp phần mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh khối công trình chính, dự án còn được đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như cầu nối, nhà khí trung tâm, nhà đặt máy phát điện, nhà thu gom rác thải… Dự án dự kiến thi công trong thời gian 630 ngày và hoàn thành cuối năm 2028.

Theo BS.CKII Trần Ngọc Triệu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, dự án khi hoàn thành sẽ giải quyết triệt để tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

BS.CKII Trần Ngọc Triệu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa là bệnh viện đa khoa hạng II, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Đông Nam TPHCM và các khu vực lân cận.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa hiện hữu.

Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sau khi hoàn tất mở rộng. Ảnh: Chủ đầu tư

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực Sản khoa và Nhi khoa. Mặc dù Bệnh viện đã nỗ lực tối đa trong công tác điều trị, song quy mô hạ tầng hiện hữu vẫn gặp nhiều khó khăn trước sự gia tăng nhanh chóng của số lượng bệnh nhân.

“Lễ khởi công hôm nay đánh dấu một cột mốc ý nghĩa quan trọng. Với quy mô 300 giường bệnh cùng trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, dự án khi hoàn thành sẽ giải quyết triệt để tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo không gian khám chữa bệnh an toàn, thân thiện, hướng đến sự toàn diện và chuyên nghiệp”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẳng định.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khởi công.

Lãnh đạo đơn vị cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trong suốt quá trình xây dựng, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc chuyên môn để dự án đạt chất lượng tốt nhất, tối ưu hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đồng thời, khi công trình đưa vào sử dụng, Bệnh viện sẽ quản lý, vận hành và khai thác tài sản một cách hiệu quả, an toàn.