TPHCM khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh 8.555 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Hạ tầng) tổ chức khởi công gói thầu xây lắp 1 thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2030.

Công trình được chia thành 2 dự án thành phần, gồm xây lắp hạ tầng, cải tạo môi trường với kinh phí hơn 1.743 tỷ đồng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng với kinh phí hơn 6.812 tỷ đồng.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công gói thầu đầu tiên thuộc dự án cải tạo rạch Văn Thánh. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Ban Hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết gói thầu xây lắp 1 có phạm vi thi công từ đầu tuyến đường Võ Oanh đến khu vực cầu Văn Thánh 1, dài khoảng 410m. Ngoài ra, nhà thầu còn thực hiện hệ thống thu gom nước thải cho toàn tuyến, kéo dài đến Trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Gói thầu có giá trị hơn 600 tỷ đồng, thời gian thi công khoảng 2 năm.

Các hạng mục chính gồm nạo vét rạch đến cao trình đáy -3m, bề rộng từ 25-80m; xây dựng kè cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực; lắp đặt hệ thống thoát nước mưa đường kính D400mm và đường ống thu gom nước thải từ D600mm đến D2.000mm.

Bên cạnh đó, công trình còn xây dựng đường giao thông, vỉa hè kết nối với đường Điện Biên Phủ, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hào kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: TK

Dự kiến, gói thầu xây lắp 1 hoàn thành vào năm 2028. Sau đó, 2 gói thầu xây lắp còn lại sẽ tiếp tục được triển khai từ Km0+410 đến cuối tuyến, bao gồm xây dựng cầu đi bộ và cầu Phú An mới rộng 19m.

Toàn dự án cải tạo khoảng 2,24km rạch Văn Thánh, gồm 1.965m rạch chính và 275m rạch nhánh.

Theo thống kê, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến 1.077 trường hợp, trong đó 749 hộ phải giải tỏa toàn phần và 328 hộ giải tỏa một phần.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, theo kế hoạch đến năm 2030, thành phố sẽ di dời khoảng 40.000 hộ dân sống dọc 400km kênh, rạch. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 400.000 tỷ đồng, chiếm khoảng một phần ba tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Dinh, con số này thể hiện quyết tâm và mức độ ưu tiên của thành phố trong việc cải thiện môi trường kênh, rạch, chỉnh trang đô thị và bảo đảm chỗ ở mới cho người dân.

Dự án cải tạo khoảng 2,24km rạch Văn Thánh, ảnh hưởng đến 1.077 trường hợp, trong đó 749 hộ phải giải tỏa toàn phần và 328 hộ giải tỏa một phần. Ảnh: Tuấn Hùng

Lãnh đạo thành phố cảm ơn các hộ dân sinh sống hai bên rạch Văn Thánh đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án sớm triển khai. Đồng thời, ông yêu cầu chính quyền phường Thạnh Mỹ Tây và chủ đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho công trường, các nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ô nhiễm, tăng khả năng thoát nước, góp phần chống ngập cho khu vực. Công trình cũng giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông, thu gom nước thải sinh hoạt về hệ thống xử lý tập trung, cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng sống của người dân.