TPHCM: Khởi công dự án bất động sản 60.000 tỷ đồng

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành TPHCM.

Phối cảnh dự án

Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem được phát triển tại khu lõi trung tâm Thủ Thiêm, tổng diện tích khu đất khoảng 7,45ha với tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng.

Dự án hướng tới hình thành một khu phức hợp tài chính, thương mại, dịch vụ và dân cư đa chức năng, gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do Liên doanh Tập đoàn Lotte và CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt thực hiện, định hướng phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo TPHCM tham dự lễ khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, thành phố luôn nhất quán mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Giữ vững vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của vùng và cả nước; từng bước khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của khu vực và Đông Nam Á.

Trong định hướng đó, Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xác định là không gian phát triển mới, hiện đại. Khu đô thị giữ vai trò hạt nhân về tài chính, thương mại, dịch vụ, văn hóa và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đồng chí Nguyễn Công Vinh, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng gay gắt, TPHCM ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Thành phố tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Thành phố đặt mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026. Với tổng vốn khoảng 1,43 tỷ USD, dự án đóng góp quan trọng vào kết quả thu hút FDI. “TPHCM cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật. Thành phố chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để dự án được triển khai đồng bộ, chất lượng, an toàn và hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.