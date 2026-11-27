Hiện đại hóa hệ thống trung chuyển chất thải rắn

Phát biểu tại điểm khởi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí (phường Phú Thuận), ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thành phố đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn, quy mô dân số trên 14 triệu người, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quản trị đô thị hiện đại.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công đồng loạt các dự án. Ảnh: T.Luân

"Với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh gần 15.000 tấn mỗi ngày, việc đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt, mà còn là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của thành phố", Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Đại biểu tham dự lễ khởi công đồng loạt các dự án. Ảnh: T.Luân

4 dự án được khởi công có tổng công suất 1.680 tấn/ngày, tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM, được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, với hệ thống ép rác kín, thu gom và xử lý nước rỉ rác, xử lý mùi, kiểm soát các nguồn phát sinh ô nhiễm.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, định hướng của TPHCM là xây dựng các trạm trung chuyển theo mô hình khép kín, tăng cường tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, từng bước ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý và vận hành; bảo đảm hài hòa với cảnh quan đô thị và không gian sống của người dân.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM phát biểu. Ảnh: T.Luân

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, từ chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố đã rà soát mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, thành phố có 39 trạm trung chuyển hiện hữu, gồm 27 trạm tại khu vực 1; 4 trạm tại khu vực 2 và 8 trạm tại khu vực 3. Theo định hướng đến năm 2050, thành phố phát triển mạng lưới gồm 86 trạm trung chuyển, trong đó khu vực 1 có 48 trạm (duy trì 18 trạm hiện hữu), khu vực 2 có 21 trạm (duy trì 4 trạm hiện hữu) và khu vực 3 có 17 trạm (duy trì 7 trạm hiện hữu).

Cũng theo ông Thắng, năm 2026 thành phố dự kiến khởi công 12 trạm (11 trạm KV1 và 1 trạm KV3), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.924 tỷ đồng. Trong đó, 8 trạm đầu tư nâng cấp (2.588 tỷ đồng) và 2 trạm đầu tư sửa chữa (63 tỷ đồng).

Quang cảnh lễ khởi công đồng loạt các dự án Trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn TPHCM. Ảnh: T.Luân

Giai đoạn 2027-2030, thành phố dự kiến có 50 trạm trung chuyển lập báo cáo chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.870 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2030 – 2050 sẽ thực hiện các trạm còn lại.

"Đối với 4 dự án khởi công, từ thời điểm có quyết định chủ trương đầu tư cuối tháng 6 năm 2026 đến nay chỉ khoảng 5 tháng. Trong thời gian ngắn, nhiều công việc về hồ sơ, thủ tục đầu tư, nguồn vốn, hiện trạng mặt bằng, tài sản và phương án trung chuyển tạm đã được triển khai tích cực, phối hợp xử lý đồng thời để tạo điều kiện tổ chức khởi công", ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.

Về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan trong công tác hỗ trợ giải quyết các điều kiện về mặt bằng, phương án tổ chức thi công, bố trí điểm trung chuyển tạm; đồng thời chia sẻ, đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai, bảo đảm duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển rác và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Kỳ vọng cải thiện ô nhiễm môi trường

Chứng kiến TPHCM tổ chức khởi công đồng loạt 4 dự án Trạm trung chuyển chất thải rắn quy mô lớn, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 12 (phường Phú Thuận) chia sẻ, tại khu vực dân cư hiện hữu có dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 12 (phường Phú Thuận) phát biểu. Ảnh: T.Luân

Người dân địa phương đặc biệt quan tâm tới dự án này vì thời gian qua vấn đề mùi hôi, tiếng ồn trong quá trình hoạt động của trạm (hiện hữu) gây ảnh hưởng khá nhiều đến môi trường sống. Nhiều người dân trăn trở, nhất là vào những ngày thời tiết nắng nóng hoặc mưa kéo dài.

Theo bà Mai, mong muốn của bà con cũng rất giản dị: Nơi mình sinh sống sạch sẽ hơn, không khí trong lành hơn, việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày ít bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi biết trạm Đào Trí được đầu tư nâng cấp, người dân đã gửi gắm nhiều kỳ vọng.

"Bà con mong rằng sau khi hoàn thành, trạm trung chuyển hiện đại sẽ hoạt động sạch sẽ, hạn chế được mùi hôi, tiếng ồn và những ảnh hưởng đến khu dân cư. Chúng tôi cũng mong công trình được duy trì, vận hành tốt lâu dài để người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống mỗi ngày", đại diện người dân phường Phú Thuận bày tỏ.

Ông Lê Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận (TPHCM) phát biểu. Ảnh: T.Luân

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận (TPHCM) cho biết, việc TPHCM quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với phường Phú Thuận. Địa phương kỳ vọng công trình sau khi hoàn thành sẽ nâng cao hiệu quả thu gom, trung chuyển chất thải rắn, kiểm soát tốt hơn mùi, nước rỉ rác và tiếng ồn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và chất lượng môi trường sống.

Đây không chỉ là sự đầu tư về hạ tầng kỹ thuật mà còn là sự quan tâm thiết thực đối với đời sống của nhân dân địa phương. "Với trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi triển khai dự án, UBND phường Phú Thuận sẽ chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thi công; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao", Chủ tịch UBND phường Phú Thuận cam kết.

Nghi thức khởi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí (phường Phú Thuận). Ảnh: T.Luân

Về phía chủ đầu tư dự án, ông Lê Trung Tuấn Anh - Giám đốc Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TPHCM cam kết, sẽ cùng các nhà thầu, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức quản lý, giám sát và triển khai thi công các dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

Đồng thời, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TPHCM phối hợp bảo đảm hoạt động thu gom, trung chuyển, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được duy trì liên tục, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong suốt quá trình thi công.