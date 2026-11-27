Dự lễ khởi công có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông (thứ tư từ phải) cùng các đại biểu trong nghi thức khởi công. Anh: VD

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, mỗi ngày thành phố phải thu gom, vận chuyển và xử lý gần 15.000 tấn rác sinh hoạt. Tại một số điểm trung chuyển còn tập kết rác hở hoặc quá tải, mùi hôi và nước rỉ rác ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là ở các khu dân cư. Khi đưa vào sử dụng, 4 trạm sẽ thực hiện trung chuyển và ép rác theo quy trình khép kín, tăng cường kiểm soát mùi, nước rỉ rác và hoạt động vận chuyển.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Việt Dũng

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, trong năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 10 trạm trung chuyển, với tổng mức đầu tư khoảng 2.924 tỷ đồng. Đối với giai đoạn 2027-2030, thành phố đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 50 trạm, với tổng vốn dự kiến khoảng 16.870 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết thành phố định hướng phát triển các trạm trung chuyển theo mô hình khép kín, tăng tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và từng bước ứng dụng công nghệ số trong giám sát, vận hành.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM

Ông Bùi Minh Thạnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nguồn lực, phấn đấu rút thời gian thi công xuống còn khoảng 12-15 tháng, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công và các yêu cầu về môi trường. Khi đi vào hoạt động, các trạm phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật và kiểm soát hiệu quả mùi hôi, nước rỉ rác, tiếng ồn.