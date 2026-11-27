Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 4 dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trạm trung chuyển chất thải rắn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bốn dự án do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố làm chủ đầu tư, nhằm nâng cấp các trạm hiện hữu bằng công nghệ tiếp nhận, trung chuyển rác và xử lý môi trường tiên tiến; đồng thời cải thiện cảnh quan, đáp ứng yêu cầu của mạng lưới trạm trung chuyển trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết, hiện thành phố có 39 trạm trung chuyển chất thải, gồm 27 trạm tại khu vực 1, 4 trạm tại khu vực 2 và 8 trạm tại khu vực 3.

Theo định hướng đến năm 2050, TPHCM sẽ phát triển mạng lưới 86 trạm trung chuyển. Trong đó, khu vực 1 có 48 trạm, duy trì 18 trạm hiện hữu; khu vực 2 có 21 trạm, duy trì 4 trạm hiện hữu; khu vực 3 có 17 trạm, duy trì 7 trạm hiện hữu.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Sở NN-MT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác định những công trình ưu tiên đầu tư, đồng thời giao Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, đơn vị trực thuộc sở, làm chủ đầu tư các dự án trạm trung chuyển.

Trong năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 12 trạm với tổng mức đầu tư khoảng 2.924 tỷ đồng. Trong đó, 8 trạm được đầu tư nâng cấp và 2 trạm được sửa chữa trong tháng 11; tháng 12 tiếp tục triển khai đầu tư 4 trạm.

Giai đoạn 2027-2030, thành phố dự kiến đầu tư 50 trạm trung chuyển với tổng mức đầu tư khoảng 16.870 tỷ đồng, hiện đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Giai đoạn 2030-2050, thành phố tiếp tục đầu tư các trạm còn lại, hoàn thiện mạng lưới 86 trạm trung chuyển theo quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho rằng, với khoảng 14.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi ngày, việc đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là nhiệm vụ chiến lược trong tiến trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững của thành phố.

Theo đồng chí Bùi Minh Thạnh, TPHCM sẽ từng bước chuyển từ quản lý chất thải truyền thống sang quản trị chất thải hiện đại, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lấy kinh tế tuần hoàn làm định hướng, công nghệ thân thiện với môi trường làm nền tảng và chất lượng sống của người dân làm mục tiêu.

Thành phố định hướng xây dựng các trạm trung chuyển theo mô hình khép kín, tăng cường tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý và vận hành; đồng thời bảo đảm hài hòa với cảnh quan đô thị và không gian sống của người dân.

“Đây không chỉ là nâng cấp 4 công trình hạ tầng kỹ thuật môi trường, mà còn là bước khởi đầu trong lộ trình phát triển mạng lưới 86 trạm trung chuyển chất thải rắn đến năm 2050. Mỗi trạm trung chuyển phải trở thành một mắt xích của nền kinh tế tuần hoàn; mỗi công trình môi trường phải tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, thay vì trở thành gánh nặng đối với môi trường và đời sống nhân dân”, đồng chí Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Hiện trường tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin 4 dự án trạm trung chuyển chất thải rắn - Dự án Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí (phường Phú Thuận) được triển khai trên khu đất rộng khoảng 8.881,8m², tổng mức đầu tư khoảng 489,4 tỷ đồng. Trạm có công suất 480 tấn/ngày, sử dụng công nghệ ép kín ngang đặt nổi với 4 đầu ép thủy lực, mỗi đầu ép có công suất 120 tấn/ngày. Các hạng mục chính gồm nhà chứa thiết bị ép rác, nhà điều hành, hệ thống xử lý nước thải, khí thải, khử mùi và hạ tầng phụ trợ. - Dự án Trạm trung chuyển chất thải rắn Thắng Nhì (hẻm 413 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu) có tổng mức đầu tư khoảng 441,2 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 5.658,5m², công suất 360 tấn/ngày. Trạm được đầu tư 3 đầu ép rác kín thủy lực, mỗi đầu ép có công suất 120 tấn/ngày, đồng bộ với thùng chứa kín và phương tiện vận chuyển chuyên dụng. - Dự án Trạm trung chuyển chất thải rắn Xuân Thới Thượng (đường Đặng Công Bỉnh, xã Bà Điểm) có tổng mức đầu tư khoảng 491,1 tỷ đồng. Diện tích khu đất được mở rộng từ 989,7m² lên 3.360m², trong đó diện tích mở rộng là 2.370,3m². Công suất trạm sau đầu tư đạt 480 tấn/ngày với 4 đầu ép rác kín thủy lực. Dự án còn bố trí nhà nghiền rác cồng kềnh và các công trình xử lý môi trường. - Dự án Trạm trung chuyển chất thải rắn Lê Minh Xuân (đường Bình Minh, xã Bình Lợi) có tổng mức đầu tư được duyệt khoảng 384,3 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 3.030,73m². Trạm có công suất 360 tấn/ngày, được trang bị 3 đầu ép rác kín thủy lực. Nhà chứa thiết bị ép rác, nhà điều hành 2 tầng, trạm xử lý nước thải, sân đường nội bộ và các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ.