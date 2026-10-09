TPHCM: Khảo sát nhằm đánh giá kết quả cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 545/KH-UBND về tổ chức điều tra xã hội học năm 2026 để phục vụ cho việc xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Theo kế hoạch, việc khảo sát được triển khai tại 184 đơn vị, gồm 16 sở, ban, ngành thành phố và 168 xã, phường, đặc khu. Hoạt động này nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, đồng thời ghi nhận ý kiến phản ánh, đánh giá trực tiếp từ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

TPHCM tổ chức khảo sát trực tuyến đo sự hài lòng của người dân về cải cách hành chính

Đáng chú ý, TPHCM dự kiến khảo sát khoảng 13.855 người để phục vụ xác định Chỉ số CCHC. Trong đó, khối sở, ngành có khoảng 1.435 người tham gia, gồm đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc. Đối với khối xã, phường, đặc khu, số lượng người tham gia khảo sát dự kiến là 12.420 người, bao gồm đại biểu HĐND cấp xã, lãnh đạo UBND cấp xã cùng lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tại cơ sở.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ triển khai khoảng 32.550 phiếu khảo sát nhằm đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC. Trong số này, khối sở, ngành được phân bổ 3.250 phiếu, còn cấp xã là 29.300 phiếu. Số lượng phiếu khảo sát tại từng cơ quan, đơn vị được xác định trên cơ sở tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết thực tế từ ngày 1/1 đến ngày 30/9/2026, được ghi nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố. Những đơn vị có số lượng hồ sơ giải quyết từ 20.000 trở lên sẽ được phân bổ tối đa 300 phiếu khảo sát.

Một trong những điểm đáng chú ý của đợt khảo sát là toàn bộ quá trình điều tra được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua Phần mềm Hệ thống quản lý công tác CCHC thành phố, tại địa chỉ cchc-sonoivu.tphcm.gov.vn. Đối với nhóm cán bộ lãnh đạo, quản lý, đường dẫn hoặc mã QR tham gia khảo sát sẽ được gửi trực tiếp qua hộp thư điện tử công vụ.

Riêng người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, việc lấy ý kiến được thực hiện ngay sau khi nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã. Để bảo đảm tính khách quan, hạn chế tình trạng khảo sát trùng lặp, mỗi số điện thoại chỉ được tham gia một lần đối với từng bộ câu hỏi. Đồng thời, mỗi phiếu khảo sát sẽ được gắn với một mã hồ sơ TTHC cụ thể, giúp việc ghi nhận và tổng hợp ý kiến có cơ sở đối chiếu.

Nội dung khảo sát tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công việc tại cơ quan hành chính. Cụ thể, người tham gia sẽ đánh giá khả năng tiếp cận thông tin về dịch vụ hành chính công; tính công khai, minh bạch của quy trình, thành phần hồ sơ; thời gian và chi phí giải quyết TTHC.

Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, sự công bằng của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cũng là những tiêu chí quan trọng được đưa ra lấy ý kiến. Ngoài ra, người dân còn được đánh giá chất lượng, tính chính xác của kết quả giải quyết TTHC cũng như hiệu quả tiếp nhận, xử lý và phản hồi các kiến nghị, phản ánh của cơ quan chức năng.

Đối với cấp xã, nội dung khảo sát được mở rộng sang việc đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục và y tế tại địa phương. Qua đó, thành phố có thêm cơ sở xem xét chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở trên nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Việc triển khai khảo sát trên diện rộng được kỳ vọng sẽ giúp TPHCM nhận diện rõ hơn những mặt làm được, những hạn chế, bất cập trong quá trình giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Thông qua ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng có thêm dữ liệu để xem xét chất lượng phục vụ, nhất là những vấn đề liên quan đến thời gian xử lý hồ sơ, tính minh bạch, trách nhiệm công vụ và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức. Đây cũng là cơ sở để từng sở, ngành, địa phương rà soát quy trình làm việc, kịp thời khắc phục những khâu còn gây phiền hà, bất tiện cho người dân, tổ chức; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Theo kế hoạch, đợt khảo sát sẽ diễn ra liên tục từ ngày 15/10 đến hết ngày 15/11/2026. Công tác tổng hợp, phân tích dữ liệu và xây dựng báo cáo kết quả khảo sát phải hoàn thành trước ngày 25/12/2026.