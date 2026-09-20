TPHCM khảo sát khu vực chôn cất nhiều liệt sĩ tại Gò Vấp

Chiều 20/9, Bộ Tư lệnh TPHCM đã thông báo kêu gọi tìm kiếm nhân chứng và thông tin về hài cốt liệt sĩ (HCLS) hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 được chôn cất tại khu vực Tượng đài Liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ).

Khu vực được Bộ Tư lệnh TPHCM và các đơn vị tiến hành khảo sát phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BTL

Theo thông tin ban đầu, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, các cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã anh dũng hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như: Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía/ngã ba Cây Dừa,...

Sau các trận đánh, thi thể các liệt sĩ (ước tính trên 100 người, khi thu gom vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép râu hoặc giày) được vận chuyển bằng xe quân sự về tập kết, xử lý và lấp đất tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ), hiện nay thuộc phường An Nhơn (TPHCM) và một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cùng đoàn khảo sát tại tượng đài Liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ). Ảnh: BTL

Từ các thông tin ban đầu này, Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh TPHCM để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS.

Các thông tin cung cấp, gồm: các trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị bộ đội và biệt động tham gia tiến công các mục tiêu khu vực Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía...trong Tết Mậu Thân 1968; vị trí cụ thể các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng chôn lấp thi thể liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và một số khu vực lân cận.

Ngoài ra, các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân cung cấp tài liệu, thông tin về các Bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc những ký ức, manh mối liên quan,...để phục vụ công tác tìm kiếm.

ĐƠN VỊ, ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ HÀI CỐT LIỆT SĨ

Đơn vị tiếp nhận: Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Người tiếp nhận thông tin:

+ Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam - CTVP Ban CHQS phường Gò Vấp. Điện thoại/Zalo: 0903.910.958

+ Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị/ Bộ Tư lệnh Thành phố. Điện thoại/Zalo: 0986.548.181

Mỗi thông tin, mỗi ký ức dù là nhỏ nhất từ quý vị cũng có thể là chìa khóa vô cùng quý giá giúp xác định vị trí, tìm lại nơi yên nghỉ của hơn 100 anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.