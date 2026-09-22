TPHCM: Khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ khám sức khỏe định kỳ

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm vào ngày 14/9/2026. (Ảnh: Sở Y tế TPHCM cung cấp)

Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến 9h ngày 21/9/2026, toàn Thành phố đã có 5.018.955 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc.

Đã có 49 địa phương đạt từ 50% trở lên

Trong các nhóm đối tượng trọng tâm, đã có 2.008.351 trẻ em, học sinh được khám, đạt 77,1%; 832.842 người lao động được khám, đạt 18,5%.

Tiến độ tại các phường, xã, đặc khu tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến nay, 132/168 địa phương đã đạt tỷ lệ từ 30% trở lên, chiếm 78,6%; trong đó 49 địa phương đạt từ 50% trở lên, 24 địa phương đạt từ 60% trở lên và 9 địa phương đạt từ 70% trở lên.

Nếu tính cộng dồn người dân được khám theo Kế hoạch của UBND Thành phố và những trường hợp đã tự khám sức khỏe trước đó, một số địa phương có tỷ lệ cao gồm: xã Thạnh An 100%, phường Phước Thắng 96,9%, phường Long Phước 83,2%, xã Vĩnh Lộc 82,5%, xã An Nhơn Tây 79,5% và xã An Thới Đông 73,2%.

Riêng đối với hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, ba địa phương có tỷ lệ cao nhất hiện nay là xã Thạnh An đạt 98,5% (2.900/2.950 người), phường Phước Thắng đạt 93,5% (41.030/43.904 người) và xã Vĩnh Lộc đạt 80% (40.169/50.366 người).

Hiện chỉ còn 36/168 địa phương có tỷ lệ dưới 30%. Đáng chú ý, ngay cả nhóm địa phương có tỷ lệ thấp nhất cũng đã vượt 20%, như phường Vĩnh Hội 22,0%, phường Nhiêu Lộc 22,6%, phường Gia Định 22,8%, phường Cầu Ông Lãnh 23,1%, phường Chánh Hưng 23,2% và phường Bến Thành 23,4%.

Theo Sở Y tế, đây là chuyển biến đáng ghi nhận so với những tuần trước. Tuy nhiên, Sở Y tế đề nghị 36 địa phương còn dưới 30% tiếp tục rà soát cụ thể từng nhóm dân cư chưa được khám, xác định nguyên nhân và có giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số người được khám mà quan trọng hơn là bảo đảm chất lượng, tính thực chất và độ chính xác của kết quả chương trình.

Sở Y tế xác định một người chỉ được ghi nhận đã hoàn thành khám sức khỏe khi thực sự được khám, có kết quả khám và kết quả được cập nhật đầy đủ, chính xác trên Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Những trường hợp trên hệ thống mới chỉ có thông tin hành chính nhưng chưa có kết quả khám chưa thể xem là đã hoàn thành khám sức khỏe.

Sở Y tế đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các cơ sở khám sức khỏe khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, bổ sung đầy đủ kết quả khám trước ngày 30/9/2026.

Các địa phương cần lưu ý, từ ngày 1/10/2026, nếu như những hồ sơ khám sức khỏe định kỳ chỉ có thông tin hành chính nhưng chưa có kết quả khám sẽ không được tính vào kết quả thực hiện chương trình, đồng thời được rà soát, loại khỏi dữ liệu khám sức khỏe định kỳ trên hệ thống.

Việc làm sạch dữ liệu có thể làm thay đổi số liệu đã ghi nhận tại một số thời điểm, nhưng đây là bước cần thiết để bảo đảm số liệu đúng với thực tế, dữ liệu có chất lượng và mỗi hồ sơ sức khỏe thực sự có giá trị phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Tổ chức các đoàn đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân

Theo Sở Y tế, trong giai đoạn tiếp theo, bên cạnh tiếp tục duy trì tiến độ khám cho trẻ em, học sinh, Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe đối với sinh viên và người lao động.

Hiện tỷ lệ khám của trẻ em, học sinh đã đạt 77,1%, trong khi người lao động đạt 18,5% và sinh viên mới đạt hơn 13%. Đây là hai nhóm cần được tập trung trong thời gian tới, nhất là khi các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã bước vào năm học mới.

Sở Y tế đề nghị các địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát số lượng người chưa được khám; xây dựng lịch phù hợp và tăng cường tổ chức các đợt khám tập trung ngay tại trường học, doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa để sinh viên và người lao động tham gia.

Cùng với mở rộng độ bao phủ, Sở Y tế đang tổ chức các đoàn đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân tại các cơ sở khám sức khỏe trên địa bàn Thành phố.

Qua kiểm tra, những tồn tại trong tổ chức và thực hiện chuyên môn sẽ được kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh; còn với những mô hình, cách làm hiệu quả sẽ được ghi nhận, giới thiệu và nhân rộng.